Fantastyczny występ Ponitki – czy zagra ze Stelmetem?

Reprezentant Polski był najlepszym graczem w zwycięskim pojedynku Iberostaru Teneryfa z Neptunasem w Kłajpedzie. Nasz zawodnik zanotował 24 punkty, 6 zbiórek i 4 asysty.

Dla drużyny z Hiszpanii mecz na trudnym, litewskim terenie miał ogromne znaczenie – decydował, czy Iberostar zajmie pierwsze miejsce w grupie Ligi Mistrzów. Udało się zwyciężyć pewnie 83:67, a do wygranej gości z Teneryfy poprowadził właśnie Mateusz Ponitka.

Polak zagrał swój najlepszy mecz w tej edycji Ligi Mistrzów. Trafił doskonałe 8 na 9 rzutów z gry, w tym 3-4 z dystansu. Dodał 6 zbiórek, 4 asysty i 2 przechwyty. W rankingu efektywności zebrał aż 31 punktów! Jedną z jego błyskotliwych asyst można zobaczyć na filmiku poniżej.

W fazie grupowej Ponitka notował średnie na poziomie 10.1 punktu, 3.7 zbiórki i 2.1 asysty na mecz. Trafiał bardzo dobre 51.5 % rzutów z gry oraz 79.2% wolnych.

Jeśli Stelmet awansuje do fazy pucharowej Ligi Mistrzów (zapowiedź decydującego meczu), to Iberostar z Ponitką będzie jednym z trzech potencjalnych rywali polskiej drużyny. Dwaj pozostali to francuskie zespołu z Monaco i Strasbourga, o układzie par zdecyduje losowanie.

