Fenomen z karnetami – szaleństwo we Włocławku nadal trwa

Klub ma się czym pochwalić, a kibice mogą być dumni – aż 2778 karnetów sprzedanych na nowy sezon to wynik bez precedensu. Takie zainteresowanie meczami Anwilu pokazuje, że nie ma lepszego sposobu na marketing niż sportowe sukcesy na boisku.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>

We wtorek klub z Włocławka informował o zamknięciu sprzedaży całosezonowych wejściówek. Po sprzedaniu puli 2800 karnetów i zarezerwowaniu puli na sponsorów, oficjeli i partnerów, przed poszczególnymi meczami w wolnej sprzedaży dostępnych będzie tylko po 250 miejscówek.

Prezes KK Włocławek Arkadiusz Lewandowski przyznał w cytowanej przez klub wypowiedzi, że to co się działo w trakcie kilku dni sprzedaży karnetów przeszło najśmielsze oczekiwania. Prawdopodobnie, gdyby dopuścić taką możliwość, Halę Mistrzów można byłoby zapełnić w 100% posiadaczami karnetów.

Nawet jeśli Włocławek jest na mapie Polski miejscem szczególnym, gdzie zainteresowanie koszykówką jest znacznie wyższe od przeciętnej, to i tak ten wynik robi wrażenie. Anwil zbiera owoce mistrzostwa Polski, zdobytego w dodatku w dramatycznych, szczególnie emocjonujących okolicznościach.

Inne czynniki też oczywiście muszą sprzyjać, ale potwierdza to teorię, że najlepszym marketingiem w sporcie jest po prostu sukces. Kibice już stanęli na wysokości zadania – teraz podtrzymać passę będę musieli koszykarze Anwilu. Będzie ciekawie – i w PLK, i w Lidze Mistrzów – ale z pewnością nie będzie łatwo.

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>