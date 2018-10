Feralne 8 sekund – błąd sędziów, błąd Anwilu

Nie ma żadnych wątpliwości, sędziowie w dogrywce powinni przyznać piłkę Anwilowi, po błędzie 8 sekund gospodarzy z Avellino. Gracze z Włocławka niepotrzebnie jednak przestali bronić.

Doskonały mecz we Włoszech, Anwil przegrał ostatecznie 102:105, relacja znajduje się TUTAJ >> W końcówce było jednak kilka mocno kontrowersyjnych sytuacji. Choć akurat tę trudno nazwać kontrowersyjną, sędziowie popełnili oczywisty błąd.

Jak widać na obrazku powyżej, gdy zawodnik Avellino jest jeszcze wyraźnie na własnej połowie, wyświetla się informacja o 15 sekundach do końca akcji. To powinna być piłka dla mistrzów Polski. Było wówczas jeszcze 1:34 do końca dogrywki, a Włosi prowadzili tyko 1 punktem.

Koszykarze z Włocławka sami popełnili też jednak błąd – niezależnie od posiadania racji, nie powinni przerywać porządnej obrony, skoro nie było gwizdka arbitrów. W efekcie Avellino zaliczyło łatwe punkty z kontrataku w przewadze.

