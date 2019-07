FIBA Europe Cup – Legia poznała rywali!

Wyjazdy do Węgier, na Cypr, ale także być może do Niemiec. Legia Warszawa poznała potencjalnych rywali w FIBA Europe Cup, czyli rozgrywkach, w których zagra w razie braku awansu do Ligi Mistrzów.

W nadchodzącym sezonie zespół z Warszawy spróbuje swoich sił na arenie międzynarodowej. Legia przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów, a w przypadku braku awansu zagra w FIBA Europe Cup. W pierwszym scenariuszu warszawiacy odpadają już w pierwszej rundzie z Z-Mobile Prisztina (mecze 17 i 20 września) i wtedy trafią do grupy C.

Rywale z grupy C: Falco Szombathely (Węgry) lub CSM Oradea (Rumunia) lub Ventspils (Łotwa), Apoel Nikozja (Cypr) i Medi Bayreuth (Niemcy).

W drugim przypadku, kiedy zespół Tane Spaseva odpadnie w drugiej rundzie z Niżnym Nowogrodem (mecze 26 i 29 września), Legia zagra w grupie H.

Rywale z grupy H: Egis Kormend (Węgry), Tartu Ulikool (Estonia) lub Kataja Joensuu (Finlandia) i Keravnos Strovolou (Cypr) lub Bakken Bears (Dania)

Faza grupowa rozgrywana będzie systemem mecz i rewanż, więc każdy zespół rozegra po 6 spotkań. Rozgrywki ruszają 16 października. W razie awansu, kolejna runda rozpocznie się 11 grudnia.

Istnieje oczywiście także opcja, w której Legia awansuje do Ligi Mistrzów. Wtedy warszawiacy zagrają w grupie C (m.in. z Brose Bamberg).

