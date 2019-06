FIBA szantażuje – genialny gracz nie zagra w BIG3

Najlepszy na świecie zawodnik koszykówki 3×3, Dusan Bulut, został zmuszony do rezygnacji z występów w lidze BIG3. FIBA zagroziła bowiem Serbowi, że z tego powodu nie pozwoli mu uczestniczyć w Igrzyskach Olimpijskich.

Dusan Bulut to już legenda koszykówki 3×3. W światowym rankingu, układanym przez FIBA, jest na pierwszym miejscu. Z reprezentacją Serbii zdobył już 3 złote medale mistrzostw świata 3×3.

Na co dzień reprezentuje serbski zespół Novi Sad, jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów koszykówki ulicznej. Jest twarzą fibowskiego 3×3, a wiosną tego lata postanowił także spróbować swoich sił za oceanem.

Bulut otrzymał zaproszenie do stworzonej przez Ice Cube’a prywatnej ligi BIG3, która z każdym rokiem zyskuje na popularności i gromadzi byłe gwiazdy NBA. Dusan został wybrany z 24 numerem draftu do drużyny Ball Hogs, w której występować będą także Brian Scalabrine, Josh Childress, czy DeShawn Stevenson.

Jednak do debiutu nie dojdzie. Jak sam zawodnik poinformował na swoich mediach społecznościowych, zmuszony został do zrezygnowania z występów w lidze BIG3. Wszystko przez FIBA, która znów nie jest w stanie współpracować z innymi organizacjami.

Światowa federacja koszykówki zagroziła Bulutowi, że jeśli ten wystąpi w lidze BIG3, to ta nie pozwoli mu na udział w Igrzyskach Olimpijskich, które w przyszłym roku odbędą się w Tokio. Szkoda, że znów FIBA ucieka się do zakazów i dziwnych szantaży, które wcale niekoniecznie działają na jej korzyść.

