Filip Put w Dąbrowie – MKS dobiera Polaków

Po sezonie zakończonym spadkiem Miasta Szkła Krosno, Filip Put pozostaje w PLK i przenosi się do Dąbrowy Górniczej. Polski silny skrzydłowy jest drugim zawodnikiem zakontraktowanym przez MKS tego lata.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Filip Put (26 lat, 201 cm) po dwóch latach spędzonych w polskim Asseco przeniósł się w poszukiwaniu minut i dużej roli do Krosna. W zespole Miasta Szkła był jednym z kluczowych Polaków – grał ponad 20 minut, choć częściej z ławki, niż w pierwszej piątce.

W rozgrywkach 2018/19 zdobywał średnio 8,8 punktu na 45% skuteczności z gry, w tym 27% za 3. Zbierał także 3,3 piłki, rozdawał 1,3 asysty i popełniał 1,4 straty. Cały czas ma małe problemy na linii – tylko 65% skuteczności rzutów wolnych.

Indywidualnie sezon był dla Filipa lepszy, jednak jego zespół spadł z PLK, więc za udany nie można go uznać. Mimo to Put pozostanie w ekstraklasie – podpisał właśnie kontrakt w MKS-ie Dąbrowa Górnicza.

To drugi zawodnik, po Marku Piechowiczu, który dołącza do szóstej ekipy poprzedniego sezonu. W Dąbrowie szykuje się kompletna przebudowa i pierwszym elementem całej układanki ma być właśnie Filip, który jest w stanie grać na obu pozycjach podkoszowych.

W MKS-ie ważny kontrakt ma także Jakub Kobel. Trenerem będzie dotychczasowy asystent – Michał Dukowicz.

Wszystkie transfery oraz na bieżąco aktualizowane składy drużyn PLK znajdziesz TUTAJ>>.

GS