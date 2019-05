Filip Zegzuła zostaje na dobre w Radomiu

Doświadczony już polski rzucający będzie kontynuował karierę w HydroTrucku. Klub z Radomia poinformował o przedłużeniu umowy z Filipem Zegzułą o przynajmniej 1 sezon.

Filip Zegzuła (24 lata, 188 cm) pochodzi z Radomia i z tamtejszym klubem jest związany od początku kariery. W ostatnich 3 sezonach był już częścią podstawowej rotacji Rosy. W minionych rozgrywkach spędzał już na boisku po 22 minuty, ale opuścił aż 17 spotkań z powodu urazu i zabiegu kręgosłupa.

Statystyki Zegzuły z ostatniego sezonu były wyraźnie słabsze – trafiał zaledwie 27.5 % rzutów z gry, w tym 25.5 % trójek, w których się specjalizuje. Nawet rzuty wolne (62.5%) zaczęły mu sprawiać kłopot. Wcześniej w każdym z tych elementów był zdecydowanie lepszy, miał nawet sezon ze skutecznością ponad 44% rzutów za 3 punkty.

HydroTruck w ten sposób kompletuje zestaw graczy na pozycjach 1-2. Ważną umowę na następny sezon ma jeszcze Obie Trotter, a Rosa w tym tygodniu podpisała także kontrakt z Rodem Camphorem. Więcej na ten temat TUTAJ >>

Fragmenty oficjalnego komunikatu klubu z Radomia:

„Nowy kontrakt z HydroTruckiem Radom podpisał Filip Zegzuła, którego kariera od samego początku związana jest z grodem nad Mleczną. – Zatrzymanie Filipa w naszym klubie było dla zarządu oczywistością. Rzecz jasna rozmowy w tej sprawie trwały, bo po sezonie 2018/2019, Filipowi kończył się kontrakt. Jak widać, szybko doszliśmy do porozumienia – nie ukrywa radości Piotr Kardaś, prezes HydroTruck Sport SA.

Nowa umowa Filipa Zegzuły z Hydrotruckiem jest jednoroczna, ale zawarte są w niej klauzule mówiące o tym, że po sezonie 2019/2020, kontrakt może przekształcić się w dwuletni. Tym samym radomski klub pozostaje jedynym dla 25-letniego gracza w jego zawodowej karierze.

– Filip to nasz chłopak, on zna nas, my znamy jego. Jestem bardzo zadowolony, że zostaje w zespole, wszyscy wielokrotnie widzieliśmy jak bardzo jest w stanie pomóc drużynie, nawet że nie zawsze zdobywa dużo punktów. Filip jest koleżeński, lubiany, pomocny w każdym momencie, daje z siebie wszystko i zawsze ma coś do zaoferowania zespołowi, bo w pierwszej kolejności zawsze myśli o dobru zespołu – podkreśla trener HydroTrucku Robert Witka.”

Mimo wciąż przecież młodego wieku, Filip Zegzuła powoli staje się ikoną radomskiej koszykówki. Wychowanek Piotrówki Radom, nigdy potem nie opuścił rodzinnego miasta, zawsze reprezentując barwy klubu z Radomia. W drużynie – wówczas ROSY – sięgnął po Mistrzostwo Polski Juniorów Starszych, potem na stałe zadomowił się w występującej na najwyższym szczeblu krajowych rozgrywek drużynie seniorów. W międzyczasie trafił do reprezentacji Polski U20, grając w biało-czerwonych barwach na Mistrzostwach Europy. Potem reprezentował nasz kraj, występując w kadrze narodowej seniorów B.”

RW

