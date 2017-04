Finał Ligi Mistrzów: Damian Kulig i Saso Filipovski walczą o trofeum

Banvit Bandirma – Iberostar Teneryfa; to ostateczna rozgrywka. Hiszpanie grają u siebie, ale turecka ekipa niejednokrotnie udowodniła, że walczy do końca i wygrywa ważne mecze. Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 20.15.

Biorąc pod uwagę prestiż, historię i siłę uczestników, to dopiero trzecie europejskie rozgrywki po Eurolidze i EuroCup, ale znalezienie się w finale Ligi Mistrzów, to i tak duży sukces Banvitu. Tym bardziej, że w ćwierćfinale i w półfinale zespół z Bandirmy wygrywał odrabiając straty.

Tak było w piątek, przeciwko Monaco. Turecka ekipa przegrywała przez większość meczu, momentami lider ligi francuskiej miał 13 punktów przewagi. Jednak po przerwie Banvit poprawił obronę, w końcówce trafiał ważne trójki, no i znów miał świetnego lidera w osobie Jordana Theodore’a, którego właśnie wybrano MVP Ligi Mistrzów.

Amerykanin w półfinale zdobył 21 punktów i 11 asyst (Banvit wygrał 83:74, Damian Kulig miał 7 punktów i 6 zbiórek), a przecież w ćwierćfinałowym dwumeczu z Ludwigsburgiem to on wykonał najważniejszą akcję, trafiając z trudnego wejścia w ostatniej sekundzie spotkania na wyjeździe. To był kosz na wagę awansu do Final Four.

W finale rywalem Banvitu będzie Iberostar Teneryfa, gospodarz turnieju, który przez długie tygodnie był zaskakującym rywalem hiszpańskiej ACB, a obecnie zajmuje w niej piąte miejsce. Zespół trenera Jesusa Vidorrety gra szerszą rotacją niż Banvit – w wygranym 67:58 półfinale z Umaną Reyer Wenecja, aż 9 graczy zagrało ponad 10 minut.

Najlepszym strzelcem był skrzydłowy Tim Abromaitis (19 punktów, 9 zbiórek), ale ważnymi graczami są też Aaron Doornekamp, Marius Grigonis, Davin White czy Giorgos Borgis.

Mecz rozpocznie się o godz. 20.15, ale nie będzie go transmitował Canal+ Sport. Spotkanie można obejrzeć na platformie Livebasketball.tv.

