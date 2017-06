Finał NBA – czas odmierzają zegary Tissot

Bez nich nie mógłby się odbyć żaden mecz w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Bezcenne sekundy w trakcie niezwykłych pojedynków Golden State Warriors i Cleveland Cavaliers odmierza sprzęt marki Tissot – oficjalnego chronometrażysty NBA.

Szwajcarska firma Tissot – znany na całym świecie producent zegarków – od ubiegłego sezonu jest oficjalnym chronometrażystą NBA. Umowa została podpisana na sześć lat i opiewa na około 200 mln dolarów.

Szwajcarska marka w koszykówce obecna jest od 2008 roku, od kiedy mierzy czas dla FIBA. Dwa lata później Tissot podpisuje kontrakt z Tonym Parkerem, który zostaje ambasadorem marki, a teraz zrewolucjonizuje system pomiaru czasu w NBA.

Dzięki temu będąca liderem w wielu dziedzinach liga, stała się jeszcze nowocześniejsza. Tissot wprowadził do NBA przełomowy, zintegrowany systemu pomiaru czasu oraz nowy zegar 24 sekund z innowacyjną technologią diod w szkle, opracowany wyłącznie na potrzeby ligi.

Trudno w to uwierzyć, ale dopiero dzięki szwajcarskiej firmie, NBA po raz pierwszy w historii używa tych samych urządzeń do pomiaru czasu we wszystkich 29 halach. Po raz pierwszy także wskazania czasu akcji, czasu przerw na żądanie, a także całkowitego czasu gry, obsługiwane są w sposób płynny przez jedno urządzenie. Operatorzy zegara i tablic z wynikami sterują systemem za pomocą oprogramowania Tissot.

Kibice nie widzą tego urządzenia, ale dostrzegają wyjątkowość zegarów 24 sekund. Urządzenie to jest nie tylko funkcjonalne, lecz także estetycznie wykonane. Zegar zbudowano tak, aby kable i pozostały osprzęt elektroniczny były niewidoczne. Technologia Tissot Led Glass sprawia, że zegar jest niemal transparentny, gdy jest włączony oraz całkowicie przezroczysty, gdy pozostaje wyłączony. Zmiana cyfr odbywa się natychmiast i jest niewykrywalna nawet dla szybkich kamer telewizyjnych, dzięki czemu materiał filmowy jest jednoznaczny, co znacznie ułatwi sędziom oraz centrum powtórek rozstrzyganie spornych kwestii.

Tissot dzięki NBA chce mocniej wejść na amerykański rynek. – Jesteśmy silną marką z długą historią. Od 1853 roku, od 163 lat, Tissot codziennie produkuje zegarki. Od zawsze jesteśmy ważnym graczem na rynku, ale niekoniecznie amerykańskim. Teraz, kiedy jesteśmy partnerem NBA, ludzie powinni rozpoznawać nas jeszcze lepiej – mówi François Thiebaud.

Z okazji partnerstwa z NBA i z myślą o fanach koszykówki, marka Tissot stworzyła wyjątkową, specjalną kolekcję zegarków Tissot Quickster NBA Teams (LINK), dedykowaną każdej z 30 drużyn ligi.

