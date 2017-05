Finał NBA – Golden State murowanym faworytem bukmacherów

Naprawdę Cavaliers nie mają większych szans na powtórkę wyczynu sprzed roku? Według specjalistów od ustawiania kursów, najbardziej prawdopodobnych wynikiem serii jest 4:1 dla Warriors.

Wszyscy pamiętamy historię z ubiegłego roku – Warriors byli murowanym faworytem bukmacherów i prowadzili 3:1, aby przegrać finał 3:4. Gdyby podobny scenariusz się powtórzył, można byłoby sporo zarobić.

Oto kursy Unibet na wygranie mistrzostwa NBA w rozpoczynającym się 1 czerwca finale:

Golden State Warriors – 1.35 >>

Cleveland Cavaliers – 3.35 >>

Obstawiać można również konkretny wynik całej rywalizacji, w której oczywiście gra się do 4 zwycięstw. Przewaga własnego parkietu należy do zespołu z Oakland.

Kursy Unibet na poszczególne wyniki całej serii:

Warriors 4:1 – 3.50

Warriors 4:2 – 4.00

Warriors 4:3 – 6.00

Warriors 4:0 – 7.50

Cavs 4:2 – 8.00

Cavs 4:3 – 11.00

Cavs 4:1 – 19.00

Cavs: 4:0 – 34.00

