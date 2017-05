Finał polskich trenerów – po 20 latach przerwy

Artur Gronek kontra Jacek Winnicki – tak będzie wyglądała jedna z odsłon finału PLK. Po raz ostatni dwaj polscy trenerzy spotkali się w rywalizacji o złoto w 1997 roku.

To były złote czasy popularności polskiego basketu, to był rok, w którym reprezentacja otarła się o półfinał EuroBasketu i awans na MŚ. A w finale play-off zagrały wówczas Mazowszanka Pruszków prowadzona przez Wojciecha Krajewskiego z Komfortem Forbo Stargard, który trenował Tadeusz Aleksandrowicz. Wygrał, 4-0, ten pierwszy.

Potem, przez dwie dekady, przynajmniej jednego z finalistów prowadził obcokrajowiec. Sukcesami wyróżniali się Andrej Urlep, Eugeniusz Kijewski, Tomas Pacesas i Saso Filipovski – „Kijek” zdobył cztery tytuły z rzędu, ale jego rywala zawsze prowadził obcokrajowiec.

Teraz, w finale Stelmetu Zielona Góra z Polskim Cukrem Toruń, dowodzić znów będą Polacy – 32-letni Artur Gronek oraz kończący w tym roku 50 lat Jacek Winnicki. Zdecydowanie bardziej doświadczony jest ten drugi, który przez lata był asystentem Urlepa i Kijewskiego w mistrzowskich zespołach Śląska i Prokomu, a potem sam poprowadził kilka drużyn do medali.

Z drugiej strony mocniejszy, bardziej doświadczony zespół ma Gronek, który mimo młodego wieku i niewielkiego stażu w roli pierwszego szkoleniowca, już ma trofeum na koncie – wywalczony w lutym Puchar Polski.

ŁC

Terminarz finału PLK:

Stelmet – Polski Cukier, mecz 1 w dniu 1 czerwca (czwartek), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport

Stelmet – Polski Cukier, mecz 2 w dniu 3 czerwca (sobota), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport Extra

Polski Cukier – Stelmet, mecz 3 w dniu 6 czerwca (wtorek), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport

Polski Cukier – Stelmet, mecz 4 w dniu 8 czerwca (czwartek), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport

Stelmet – Polski Cukier, ew. mecz 5 w dniu 10 czerwca (sobota), godz. 11.30 (studio), 12.00 (mecz), Polsat Sport

Polski Cukier – Stelmet, ew. mecz 6 w dniu 13 czerwca (wtorek), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport

Stelmet – Polski Cukier, ew. mecz 7 w dniu 15 czerwca (czwartek), godz. 17.20 (studio), 17.45 (mecz), Polsat Sport Extra