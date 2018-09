Fińska łaźnia Rosy – fatalny start w FIBA Europe Cup

Zespół z Radomia w pierwszym meczu kwalifikacyjnym przegrał aż 65:86 na wyjeździe z fińską drużyną Kataja Basket. Rewanż na własnym parkiecie w środę, 26 września.

Zmiany, które przed sezonem zaszły w Rosie, mogą okazać się bardziej znaczące, niż się wydawało. Zespół prowadzony przez Roberta Witkę wyjątkowo słabo zaprezentował się w Finlandii i stoi w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem – w Radomiu do awansu potrzebna będzie wygrana różnicą aż 22 punktów.

Finowie świetnie weszli w to spotkanie i po trafieniu Ilariego Seppali prowadzili aż 18:2. Rosa odpowiadała m.in. rzutami Obiego Trottera i Artura Mielczarka, ale po 10 minutach miała już aż 15 punktów straty. W drugiej kwarcie radomianie nadal nie radzili sobie najlepiej w ataku, a ekipa Kataja Basket świetnie to wykorzystała. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 54:28 dla Finów.

Rywale w drugiej połowie nie byli już tak groźni, ale polski zespół nie był w stanie odrobić sporych strat. W całym meczu nieźle zagrał strzelec Cullen Neal, dobre akcje pokazywał też Obie Trotter. To było jednak zdecydowanie za mało na Finów, którzy wygrali ostatecznie aż 86:65.

W całym meczu Rosa trafiła tylko 4/16 (25%) z dystansu, miała 19 strat i wyraźnie przegrała rywalizację o zbiórki. Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Kataja Basket – Rosa Radom 86:65 (29:14, 25:14, 14:14, 18:23)

Kataja: Wright 20, Seppala 14, Jefferson 11, Simpson 8, Mullings 8, Huolila 7, Perttu 6, Ojala 6, Palmi 6, Herrala 0, Vanttaja 0

Rosa: Neal 17, Trotter 11, Mosquera 7, Mielczarek 7, Wall 6, Wątroba 6, Szymański 4, Piechowicz 3, Zegzuła 2, Szczypiński 2

