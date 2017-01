„Flu Game” Łukasza Koszarka

– Czułem się słaby, średnio mogłem biegać, nie za bardzo było jak i kogo minąć. Jak rzucałem, to brakowało mi siły z nóg, ciężko się grało – mówił chory kapitan Stelmetu, który oddał zwycięski rzut w meczu z Rosą.

Było 11 sekund do końca dogrywki, gospodarze prowadzili 65:64. Łukasz Koszarek dostał piłkę od Thomasa Kelatiego i ruszył na kosz. I zdobył zwycięskie punkty w meczu mistrza z wicemistrzem.

– Zagraliśmy na Thomasa, on próbował rozegrać akcję, ale mu nie wyszło, więc do mnie wycofał. Spojrzałem na zegar, było 11 sekund i spróbowałem coś zrobić. Chciałem rzucić lub wejść. Wszedłem, poszło nawet łatwo, i rzuciłem – opowiadał o zwycięskiej akcji Koszarek.

Słysząc stwierdzenie, że zagrał taki „Flu Game” w PLK, tylko się zaśmiał. – Bez przesady, trochę mi zabrakło, Michael rzucił wtedy 38 punktów, a ja tylko cztery. Ale ja miałem rano przed meczem 38 stopni gorączki.

Kapitan Stelmetu grał w niedzielę przez niespełna 19 minut, bo był mocno przeziębiony. Mógł w ogóle nie zagrać. – W sobotę było jeszcze gorzej, aż 39. Całą drogę do Radomia telepało mnie w autokarze.

– O tym, że zagram, zdecydowaliśmy tuż przed meczem razem z trenerem. Ustaliliśmy, że zobaczymy, jak się rozwinie mecz, jak ja będę grał. Spodziewałem się, że to powinno być 5-10 minut, choć zdawałem sobie też sprawę, że może być więcej – opowiadał po spotkaniu.

– Przez cały mecz nie byłem widoczny. Czułem się słaby, średnio mogłem biegać, nie za bardzo było jak i kogo minąć. Jak rzucałem, to brakowało mi siły z nóg, ciężko się grało.

Koszarek w całym meczu zdobył 4 punkty, miał po jednej zbiórce i asyście. Ale mecz, jak na kapitana przystało, wygrał. 33-letni gracz niedawno przedłużył po raz kolejny kontrakt ze Stelmetem i ciągle udowadnia, że w PLK może rządzić.

– Spokojnie, ja wcale nie jestem taki stary, w takim wieku jeszcze mogę grać. Poza tym widzę, że mój kolega Filip Dylewicz, który niebawem skończy 37 lat, zaczyna grać coraz lepiej. Dajemy radę – śmiał się „Koszar”.

