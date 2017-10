Ale forma Anwilu – Czarni zdeptani we Włocławku

Koszmary z ubiegłego sezonu przegonione z przytupem. Energiczny, dobrze broniący Anwil rozbił Czarnych 114:80, a gwiazdą meczu był Ivan Almeida, autor 25 punktów.

Zgrabnym podsumowaniem gry obu zespołów w tym meczu była końcówka pierwszej połowy. Najpierw Ivan Almeida pofrunął nad obręcz i zakończył akcję efektownym wsadem, a w rewanżu Drew Brandon podkozłował do linii rzutów za 3 punkty i rzucił przez ręce, nie trafiając nawet w obręcz.

Żądny rewanżu za ostatni playoff Anwil zaczął z impetem, od 14:0. Mocna obrona i dynamiczny atak, przy pozorowanej obronie Czarnych przynosiły łatwe punkty. Szalał Ivan Almeida (18 pkt. do przerwy), punktujący z efektownych wejść, ale i rzutami z dystansu. Najlepszy mecz w barwach Anwilu rozgrywał też Jaylin Airington.

Słupszczanie mieli ogromny problem z organizacją ataku pozycyjnego, punkty zdobywali niemal wyłącznie po indywidualnych akcjach. Pod koszem brakowało im warunków, na obwodzie skuteczności i pozycji. Do przerwy, przy wyniku 58:32, było po meczu.

Tym razem Anwil nie próbował testować odporności nerwowej swoich kibiców, do końca nie pozwolił gościom się pozbierać – mimo kilku przestojów (i wreszcie lepszej obrony Czarnych), przewaga ani na moment nie spadła poniżej 20 punktów.

Momenty dobrej gry w słupskim zespole pokazywał tylko C.J. Aiken (23 pkt.), który zwłaszcza po przerwie skakał po głowach włocławskim obrońcom. Gwiazdą meczu był jednak Ivan Almeida, efektowny i skuteczny.

RW

