Fortnite, czyli w co grają młode gwiazdy NBA?

Fortnite to jedna z najmodniejszych gier komputerowych ostatnich miesięcy. Na całego grają w nią również zawodnicy NBA. W wirtualnym świecie można spotkać m.in.: Karla-Anthony’ego Townsa, Bena Simmonsa czy Gordona Haywarda.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden idzie po MVP >>

Fortnite to darmowa gra komputerowa wyprodukowana przez Epic Games. Jest dostępna na Xboxie, PS4, PC oraz IOS. Stu graczy ląduje na wyspie i walczy, dopóki przy życiu zostaje jedna osoba. Zawodnicy dzielą się na czteroosobowe drużyny. Ich głównym wyzwaniem nie są inni użytkownicy, tylko burza piaskowa, która zmniejsza obszar mapy. Gracze, aby wyeliminować innych mogą używać różnego rodzaju broni, którą wcześniej znajdą na wyspie lub zabiorą rywalom.

Gordon Hayward, kontuzjowany zawodnik Boston Celtics powoli wraca do zdrowia, a w wolnych chwilach również pogrywa w Fortnite. Transmisję z jego gry można obejrzeć na Twitch.tv. Gordonowi ostatnio w rozgrywce towarzyszyła jego roczna córka.

Karl-Anthony Towns gra w Fortnite kiedy tylko znajdzie chwile wolnego czasu i dosyć często na jego Snapchacie można zobaczyć ujęcia z gry. Twierdzi zwykle, że udało mu się wygrać.

Widzowie mogą oglądać jak Towns radzi sobie w grze, ale też wchodzą z nim w konwersacje. Center chętnie odpowiada na zaczepki i pytania widzów. Któregoś razu przyznał się, że podczas pobytu w Indianapolis grał z Andrew Wigginsem aż do szóstej rano!

Przed meczem z Atlantą, w którym Towns rzucił 56 punktów, też można było go spotkać w wirtualnym świecie i ta historia szybko obiegła koszykarski świat. Center Wolves do rozgrywki zaprosił zawodnika 76ers – Bena Simmonsa i oczywiście udostępniał swoją grę w Internecie. Zawodnik Philly próbował namówić kumpla z parkietu na jeszcze jedną rozgrywkę i prześmiewczo powiedział: Dawaj, gracie z Hawks, masz jeszcze bardzo dużo czasu. Towns następnego dnia wyszedł na parkiet i dosłownie zdemolował tego rywala.

Josh Hart, rezerwowy rzucający Lakers też pogrywa w Fortnite. Przed meczem przeciwko Kings (24.02) wyszedł na rozgrzewkę w butach z podobizną postaci z gry. W samym meczu wystąpił w jednak już innym obuwiu, bo nie wiedział jak zareagują władze ligi.

Had to hook my boy @joshhart up with some crazy @FortniteGame kicks for the new update! Even got his gamertag on there! Look out for him rocking these in Greasy Grove soon… pic.twitter.com/Kcj5EbJC1o

— Kickstradomis (@Kickstradomis) February 22, 2018