Fortuna Michaela Jordana – zarabia milion dolarów dziennie!

Aż ok. 350 milionów dolarów w ciągu ostatniego roku zarobił najlepszy koszykarz w historii. Michael Jordan awansował do grona 1500 najbogatszych ludzi świata.

Na boisku nie pojawia się już od kilkunastu lat, jego Charlotte Hornets nie odnoszą sukcesów na boisku, ale fortuna Michaela Jordana nie przestaje szybować. Jak podał magazyn „Forbes” MJ majątek MJ-a zwiększył się w ciągu roku o 350 milionów dolarów, czyli rósł z grubsza o 1 mln dolarów dziennie!

Według najnowszego notowania „Forbesa”, aktualny majątek Jordana szacowany jest na ok. 1.65 miliarda dolarów. Dzięki temu, Jordan awansował o 90 pozycji na liście najbogatszych ludzi świata i teraz jest na niej na 1447 miejscu. Jednocześnie, w samych Stanach Zjednoczonych, ma być 455. najbardziej zamożną osobą.

Największymi składnikami rosnącego majątku koszykarza są marka Jordan oraz właśnie Charlotte Hornets, którzy już okazali się – od strony finansowej – żyłą złota. Wartość akcji koszykarza od 2010 roku miała wzrosnąć ponad czterokrotnie, a klub (MJ ma większość udziałów) jest wyceniany obecnie już na ponad miliard dolarów.

