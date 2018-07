Frank Hassell w Stelmecie? Duża siła pod koszem

Jeden z najlepszych środkowych w lidze francuskiej podpisał kontrakt w Zielonej Górze – podają dziś tamtejsze serwisy. Jeśli kontrakt się potwierdzi, będzie to bardzo ciekawy ruch Stelmetu.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Amerykanin Frank Hassell (29 lat, 203 cm), o barwnym pseudonimie „The Tank” to ceniona marka w Europie, choć nigdy nie zagrał w Eurolidze. Występował jednak m.in. w tureckim Banvicie, włoskim Varese, grał też w lidze izraelskiej. W sezonie 2012/13 był królem strzelców i najlepiej zbierającym rozgrywek EuroChallenge.

W ubiegłym sezonie w barwach francuskiego Le Portel, notował średnie na poziomie 15.7 punktu (4. w lidze), 9 zbiórek (2. w lidze), miał też ranking eval 18.9, co dawało mu drugie miejsce we francuskiej ekstraklasie.

Bardzo siły fizycznie, leworęczny, wszechstronny gracz, jako center nadrabiający talentem, cwaniactwem i atletyzmem brak kilku centymetrów na tej pozycji. W Zielonej Górze zastąpiłby Vladimira Dragicevicia i niewykluczone, że byłaby to zmiana na lepsze. Według francuskich serwisów koszykarskich, kontrakt ze Stelmetem został już podpisany.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>