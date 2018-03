Frasunkiewicz: Najfajniejsze są duże wyzwania

O świetnej formie Jakuba Garbacza, pożądanych cechach u rozgrywającego, wyzwaniach „Żołnierza”, prowadzeniu kadry młodzieżowej i presji walki o play-off, która jest ważniejsza niż 1000 celnych trójek Krzysztofa Szubargi.

Łukasz Cegliński: Jakub Garbacz rzucał średnio po 17,5 punktu w ostatnich ośmiu meczach, a jego występy we Włocławku i z Kingiem w zwycięskich spotkaniach były już po prostu doskonałe. Skąd ten wystrzał?

Przemysław Frasunkiewicz: Po pierwsze: ten chłopak ma bardzo duży potencjał. Jest świetnie przygotowany pod względem fizycznym, na dodatek siłę, skoczność i szybkość ma wrodzone. Do tego doszła bardzo ciężka praca.

Pamiętam zresztą, że przed obozem, zaraz jak przyjechał, zapewniał mnie, że będzie harował. Że będzie biegał, skakał, latał wszędzie, gdzie się da – tak, jak to ma zwyczaju, bo to jest trochę „dzikus”. Ale najpierw się trochę zderzył z naszą rzeczywistością, bo u nas wszyscy biegają, skaczą i latają na 100 proc. W poprzednich drużynach Kuby, gdzie było więcej starszych graczy, było inaczej, bo wiadomo – doświadczony zawodnik wie, kiedy zwolnić.

Ale Kuba po tym pierwszym zdziwieniu wcale się nie poddał. Przeciwnie – zobaczył, że by wyróżniać się u nas na treningu, trzeba włożyć jeszcze więcej pracy niż mu się wydawało. I to zrobił. On ma dobry charakter – w 100 proc. jest skoncentrowany na koszykówce, momentami trzeba go wyrzucać z hali tak, jak kiedyś Filipa Matczaka.

Na dodatek przed sezonem Kuba zdawał sobie sprawę, że w poważnej koszykówce jeszcze nie zaistniał, że w PLK nie grał wiele. Podszedł do wszystkiego z pokorą i skromnością. Nawet teraz, po tych ostatnich meczach, nie widać w jego zachowaniu dużej różnicy.

Talent miał od zawsze, wiedzieliśmy, że ma spory potencjał. Dlaczego dopiero teraz, w wieku 24 lat, tak wystrzelił z formą – co mogło go wcześniej blokować?

– Nie chcę oceniać innych trenerów i klubów, nie wiem, jak Kuba trenował w Szczecinie, jakie miał tam zadania, czy zostawał po treningach itp. Wiem, co robimy w Gdyni, widzę, że bardzo dobrze się wpasował. Czasem po prostu tak jest, że znajdziesz się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i może tak jest w przypadku Kuby.

A jeśli chodzi o ten jego potencjał – myślisz, że wszyscy to widzieli? Ja nie jestem co do tego przekonany i nie będę kłamał – dwa lata temu nie zdawałem sobie sprawy z tego, że chłopak ma takie możliwości. I chyba nie tylko ja, bo kluby generalnie się o niego nie zabijały.

Talent, przygotowanie fizyczne, ciężka praca – to podstawa. Czego więcej trzeba, by zbudować dobrego gracza?

– W tym momencie zaznaczmy ważną rzecz – Kuba ma jeszcze przed sobą bardzo długą drogę do tego, by stać się koszykarzem na takim poziomie, na jakim może być. On jest dopiero w połowie drogi, jeszcze nic tak naprawdę nie osiągnął.

Ja też nie patrzę na niego przez pryzmat tych 29 punktów, które ostatnio rzucił, czy iluś tam trafionych trójek. Porównuję obecnego Kubę do tego, który do nas dołączył w lecie. On wtedy wielu rzeczy nie wiedział, nawet takich podstawowych, ale się bardzo szybko ich nauczył. Do tego doszła w tym momencie pewność gry – a strzelec po prostu musi ją mieć. Ona wynika z tych omówionych elementów, ale też czasem ją masz, a czasem po prostu nie. Kuba ma potencjał na gracza, który z pozycji nr 2 może grać na różne sposoby, ale w tym momencie świetnie się sprawdza jako pewny siebie strzelec.

Poza tym spójrzmy na jego minuty w PLK – on od trzech sezonów idzie w górę. W Szczecinie miał średnio 7 minut, potem 14, teraz u nas ma 26. Z rosnącym czasem wszystko przychodzi mu coraz łatwiej.

Był Filip Matczak, jest Przemysław Żołnierewicz, zaczyna być Jakub Garbacz – Asseco stało się producentem punktujących obwodowych?

– Nie jest tak, że tylko i wyłącznie na nich stawiamy, ale też nie jest tak, że nam to wychodzi przypadkiem. Przede wszystkim – zmienia się koszykówka, zawodnicy obwodowi, grający z piłką, stanowią coraz większą siłę, jeśli chodzi o zdobywanie punktów. A z drugiej strony – jest coraz mniej fajnych wysokich graczy, których można sprowadzić, zacząć szkolić, dawać im szansę gry po 15-20 minut.

Nam się trochę udało to, że akurat „Żołnierz” jest z Gdyni, a Matczak i Garbacz nie mogli się przebić w poprzednich klubach i szukali sobie nowego miejsca.

Patrząc jeszcze szerzej, można dodać do tej grupy Adama Waczyńskiego, Mateusza Ponitkę, Michała Michalaka, Karola Gruszeckiego, Michała Sokołowskiego. Oni w ostatnich latach weszli do kadry, gdzie właśnie na pozycjach 2-3 mamy spory ścisk i rywalizację, której brakuje gdzie indziej. Można mówić, że Polska wyspecjalizowała się w szkoleniu obwodowych na pozycje dwa i trzy?

– Moim zdaniem to wynika z faktu, że do PLK od wielu, wielu lat sprowadzani są przede wszystkim gracze na pozycje nr 1 i 5. Polscy graczy często nie mają szans się przebić na tych pozycjach. I w tym kontekście twierdzę, że przepis o dwóch Polakach jest dobry, bo jeśli ktoś mi powie, że młody gracz po SMS się przebije do rotacji na kluczowych pozycjach kosztem gracza po NCAA, to ja się absolutnie nie zgodzę. Nie przebije się.

A naszym strzelcom, skrzydłowym, jest łatwiej, na ich pozycjach nie ma aż takiej konkurencji.

Ale nawet, jeśli przyjąć Twoją perspektywę, to zostaje ta druga i zostawmy na boku wyjątki – dlaczego ci gracze, rozgrywający, kończący SMS czy też wiek juniora, nie są na tyle silni, by wywalczyć sobie miejsce w rotacji drużyny PLK?

– Rozgrywający to najtrudniejsza pozycja do ogarnięcia. Przede wszystkim trzeba naprawdę specyficznego, nawet wyjątkowego charakteru, by będąc najmniejszym na boisku, zarządzać drużyną, ochrzaniać większych, silniejszych graczy, dyrygować gwiazdami. Dobry rozgrywający musi potrafić czasem „sterroryzować” kolegę z drużyny. To nie może być introwertyk, to musi być człowiek, który lubi pogadać, pożartować, krzyknąć.

Naprawdę, na to by zaistnieć jako dobra jedynka, potrzeba wiele rzeczy. Także czasu, którego nam generalnie brakuje. Nie mamy cierpliwości, bierzemy na tę pozycję graczy z USA. Ja widziałem w ostatnich latach wśród polskich graczy fajne materiały na rozgrywających, ale oni na długie lata ugrzęźli jako zmiennicy, a jak jesteś zmiennikiem, to nie masz zbyt wiele do powiedzenia, nie zyskujesz pewności siebie. A rozgrywający musi umieć zachować się jak Krzysiek Szubarga, który na kadrze potrafił w naturalny dla siebie sposób opierdzielić słabo grającego Marcina Gortata. To wynika z charakteru, ale też boiskowej pewności i dziesiątek podobnych sytuacji z graczami mniejszego kalibru.

Myślisz, że trenerzy młodzieżowi, którzy prowadzą dzieciaki czy też nastolatków, powinni ustawiać na jedynce chłopaków z najsilniejszym charakterem, dopiero w drugiej kolejności patrząc na możliwości fizyczne?

– Uważam, że młodzi koszykarze, mający po 13-14 lat, powinni uczyć się grania na każdej pozycji. W młodzieżowej koszykówce powinieneś grać w koszykówkę. Jasne, nie można pójść w skrajność, trzeba zachować odpowiednią perspektywę, ale koszykówka się zmienia i trzeba uczyć wszechstronności. Z tym, że jest oczywiście druga strona medalu, czyli chęć wygrywania – by to osiągnąć, trener musi ustawić zespół z podziałem na pozycje, zadania. To nie jest sytuacja zero-jedynkowa, to złożony problem.

Wrócę jeszcze do tego długiego czasu „produkowania” jedynek: spójrzmy na przykład Kamila Łączyńskiego – jego ojciec był rozgrywającym, Kamil siłą rzeczy od małego wiedział więcej na temat tego, jak powinien grać. Łukasz Koszarek dostał szansę od „Kamyka” w dość młodym wieku i choć wygląda też na spokojnego, cichego, to ma duszę lidera i dokłada umiejętność zarządzania zespołem do dużych umiejętności. „Szubi” to wiadomo – charakter.

Do mnie teraz dochodzą głosy, że Marcel Ponitka nie jest rozgrywającym. Nie zgodzę się. Nie każdy musi być takim klasycznym rozgrywającym jak „Łączka”, graczem nastawionym na organizację, na podania, na asysty, który przede wszystkim chce wprowadzać kolegów do gry. Marcel jest jedynką inną, powiedzmy, że nowoczesną, choć oczywiście, jest jeszcze trochę „dziki”, bo jest młody i ambitny.









Jakie cechy rozgrywającego on już ma, jakie musi nabyć?

– Bardzo pozytywną i wciąż rzadko spotykaną cechą u młodszych graczy jest widzenie i rozumienie gry. Marcel to ma. Wie dokładnie w każdym momencie, co się dzieje na boisku. I dlatego ja uważam go za rozgrywającego, choć nie zawsze gra na pozycji nr 1. Bo to też ważne – rozgrywającym może być także skrzydłowy, czy czasem nawet tak, jak Filip Dylewicz, zawodnik grający na czwórce.

Marcel ma też mocny charakter, nie boi się brać odpowiedzialności, nie ulega naciskom. A do tego jest wysoki i silny. To ważne, bo koszykówka przyspiesza, zdobywa się coraz więcej punktów, jest coraz więcej akcji. Żeby ciągnąć grę w obronie i w ataku przez 30 minut, trzeba, potocznie mówiąc, mocnego konia. On nim jest.

Marcel nie jest rozgrywającym myślącym o podaniu, tylko o punktowaniu.

– Co nie znaczy, że nie umie podać. W meczu z Kingiem, ciężkim rywalem, w pierwszej połowie miał 7 asyst. To nie jest tak, że on nie potrafi lub nie chce podawać – on po prostu jest tak agresywny i tak szybki, że często dostaje się pod kosz i podejmuje decyzje: skończyć akcje samemu, czy po przeczytaniu ruchu obrony znaleźć kolegę na wolnej pozycji.

W tym sezonie – patrząc na statystyki – Ponitka zrobił postęp w każdym elemencie. Poza rzutami za trzy, tu jest regres. Czy w nowoczesnym baskecie gracz o jego parametrach, ale bez dobrej trójki, ma przyszłość na obwodzie?

– Marcel tę trójkę na 100 proc. poprawi. Ma dobrą mechanikę rzutu, wkłada w rzut odpowiednio dużo pracy. Jest inny problem – on cały czas się rozwija, dosłownie. Jego ciało rośnie, Marcel ćwiczy na siłowni, na treningach daje 100 proc. Jego ciało jest zmęczone, czasem brakuje detalu, precyzji.

Z Łukaszem Sewerynem, świetnym strzelcem, czasem żartujemy sobie, że koszykówce jest trochę jak w sztuce jubilerskiej: poszukujesz zdolnego grawera, ale czasem potrzebni są też ludzie od młotka.

To znaczy, że w tej chwili Marcel Ponitka jest kowalem, gra siłowo, bazuje na dynamice, a grawerem, precyzyjnym strzelcem, dopiero zostanie?

– Powiedziałbym, że on już jest grawerem, ale też na tyle ambitnym, że wysiłek wkładany w pracę zaburza mu tę precyzję. Powtórzę: on rośnie w każdym aspekcie, to jeszcze nie jest skończony produkt. Po prostu w fazie wzrostu bardzo trudno o stabilizację.

Na treningu nie jest dla Marcela problemem trafienie np. 18 trójek z rzędu. Ale potrafi też kilku z rzędu nie trafić. Stabilizacja przyjdzie, o to w ogóle bym się nie martwił, to kwestia czasu.

Jak oceniasz Łukasza Kolendę, jeśli chodzi o te pożądane u rozgrywającego cechy?

– To bardzo podobny gracz do Marcela, choć w tym momencie ma lepszy rzut. Obaj są dużymi talentami, jeśli chodzi o pozycję nr 1, myślę, że oni dwaj w niedalekiej przyszłości będą grali w kadrze na tej pozycji. Możliwe, że będą rywalizować o rolę pierwszej jedynki.

Łukasz – zresztą tak, jak Marcel – jest bezczelny, co jest kolejną dobrą cechą rozgrywającego. Ma też czysto koszykarskie umiejętności – czytanie gry, bardzo szybki rzut, także szybkie nogi. Widzi boisko, nie boi się grać. W Treflu widać, że złapał dobry kontakt z Filipem – weteranem, który ma swoje oczekiwania, a to nigdy nie jest łatwe dla młodego gracza. Tu zresztą duży plus dla trenera Marcina Klozińskiego, który daje Łukaszowi regularne szanse gry nie tylko gdy jest plus lub minus 20, ale też w ważnych momentach.









Masz styczność z młodzieżą, z nowym pokoleniem, bo wiadomo, że gracze urodzeni na przełomie wieków, to już inna materia. Inny język, inne zainteresowania, technologia itp. Czy z nimi trzeba rozmawiać innym językiem, czy trzeba docierać w inny sposób, wytyczać im inne cele, pokazywać inne perspektywy?

– Wiem, o co pytasz, o co ci chodzi, ale akurat ja w Asseco mam szczęście – a może nie tyle szczęście, co po prostu tak sobie to wypracowaliśmy dobrą selekcją – że pracuję z normalnymi ludźmi. Pokolenie millenialsów ma oczywiście inne, dla nas może dziwne, spojrzenie na świat, ale moi koszykarze w Gdyni tego nie okazują. Pewnie, czasem trzeba przemówić w ich języku, ale to są zdeterminowani, dobrze wychowani koszykarze, którzy wiedzą, czego chcą. Oni mają swój ściśle określony cel i nie muszę stosować sztuczek, by do nich dotrzeć. Są świadomi ciężkiej pracy i miejsca, w którym się znajdują.

Problemy są pewnie – ci goście są momentami ambitni do bólu. Każdy chciałby grać po 40 minut, każdy chciałby rzucać po 20 punktów, wygrywać mecze. To cecha, która czasem potrafi gracza spowolnić w tym sensie, że koncentracja zbyt mocno idzie w stronę indywidualnych osiągnięć, ale generalnie to bardzo dobrze, że chłopcy mają tak wielką ambicję. To jest wewnętrzny motor, żeby wszystko ciągnąć do przodu.

Przemysław Żołnierewicz był przez Ciebie typowany nawet na MVP sezonu. Ale ciężko dostrzec jakiś przełom – gra dobrze, ale nie lepiej niż w poprzednich rozgrywkach.

– O tym, że „Żołnierz” może zostać MVP mówiłem w sytuacji, w której nie byłem pewny, czy w zespole zostanie Krzysiek Szubarga. Gdyby odszedł, Przemek stałby się naszym najważniejszym graczem, opcją nr. 1. I ja wciąż uważam, że on ma potencjał, by w takiej roli stać się świetnym zawodnikiem, nawet formatu MVP ligi. Powiedziałem o tym głośno, bo lubię dawać takie etykietki, czasem nawet na wyrost.

A jeśli chodzi o formę „Żołnierza” – on nie wiedział, czego może się spodziewać wraz ze zmianą roli. W poprzednim sezonie był naszą trzecią, może nawet czwartą opcją w ataku, a teraz jest drugą. To oznacza, że ma częściej piłkę w rękach, ale też jest dokładniej skautowany przez rywali, ma przeciwko sobie lepszych obrońców itp.

I teraz – będąc tą dalszą opcją ataku, stosunkowo łatwo jest uzbierać 10-12 punktów w meczu, ale właściwie niemożliwe jest dobić do 20. Natomiast, co jest pewnym paradoksem, będąc tą wyższą opcją, drugą jak obecnie „Żołnierz”, trudniej jest rzucić te 10-12 punktów, ale zarazem łatwiej dotrzeć do tych 20.

Przemek po prostu nie spodziewał się tego, że będąc drugą opcją będzie musiał się mocno namęczyć w każdym meczu, w każdej akcji. Dostał możliwość oddania tylu rzutów, by zdobyć 20 punktów, ale w każdej sytuacji musi zapracować na nie mocniej. Musi się do tego przyzwyczaić.

I pewnie za rok, dwa, czeka to Garbacza, któremu teraz łatwiej jest punktować jako trzeciej, czwartej opcji, gdy rywal nie zwraca – lub dotychczas nie zwracał – na niego aż takiej uwagi.

– Dokładnie. Choć porównując Kubę z Przemkiem w tej chwili, to Kuba dużo bardziej opiera swą grę na rzucie, a tak, szczególnie jeśli masz swój dzień, jest zdecydowanie łatwiej zdobywać punkty niż grając tak, jak „Żołnierz”, atakując kosz. Mówiąc to nie porównuję tych graczy w ataku, oni są po prostu inni.

Natomiast jeśli chodzi o obronę, to tu na pewno lepszy jest Żołnierewicz – o tym się nie mówi, ale ja uważam go za jednego z najlepszych obrońców w całej lidze. Warto zwracać na to uwagę, bo liderem zespołu można być po obu stronach boiska. Większość obserwatorów ocenia danego gracza po statystykach, ale akurat w przypadku „Żołnierza” nie do końca się to sprawdza, bo on robi na boisku wiele małych, ale ważnych rzeczy, które widzą tylko trenerzy.

Filip Matczak w Stelmecie – właściwie jak go oceniać? Chwalić za kilku, kilkunastominutowe fragmenty w najsilniejszym zespole w kraju z europejskimi ambicjami czy ganić, że w wieku 24 lat, po kilku solidnych sezonach w przeciętnym zespole PLK, ugrzązł na końcu rotacji?

– Filip ma marzenia. Chce być jak najlepszym koszykarzem i ciężko na to pracuje, ale chciał też wrócić do Zielonej Góry i sprawdzić się w drużynie ze swojego miasta. W Gdyni był już jednym z liderów, dostał powołanie do szerokiej kadry, widać było, że potrzebuje kolejnego kroku. Wybrał zespół mocny, w Polsce najmocniejszy, walczy.

Trzeba jednak pamiętać, że Stelmet ma niełatwy sezon – i ze względu na wyniki, i ze względu na zmianę trenera, i ze względu na roszady w składzie. To nie jest sytuacja komfortowa dla zawodników, ale jest normalna w poważnej zawodowej koszykówce – trzeba się do tego dostosować.

Być może Filip w tym momencie gra dokładnie na tyle, na ile go stać. Nie chcę go oceniać, bo nie wiem, kto co komu obiecał i mówił przed sezonem, nie wiem, jaką rolę miał pełnić Filip u trenerów Stelmetu. Ale go znam, wiem, że jest ambitny i pracowity – może się okazać, że się wyżej w rotacji nie przebije, ale wtedy nie będzie siedział i czekał, tylko poszuka szansy gdzie indziej.

Taki powinien być dorosły basket – nic za darmo nie dostajesz.

– No właśnie, dlatego nie robiłbym z tego afery. Nie gra wiele, musi ciężko pracować, wykorzystywać szanse lub podjąć inne decyzje.

Coraz częściej mówimy o tym, że nowoczesny basket jest bezpozycyjny – jak Ty dzielisz pozycje?

– Jeśli mówimy o ataku, to na zawodników, którzy mogą grać z piłką – wykreować rzut dla siebie lub dla kolegi, na strzelców, którzy szukają pozycji bez piłki i na wysokich, których musisz mieć, choć to też się w nowoczesnej koszykówce już zmienia. Ja generalnie lubię takich graczy, jakim sam byłem – nie wybijałem się w żadnym elemencie, ale byłem dość wszechstronny, umiałem na niezłym poziomie zagrać wszystko po trochu.

Najlepszym tego przykładem jest Przemek Żołnierewicz, który potrafi bronić graczy od jedynki do czwórki – ten podział, możliwość gry na wielu pozycjach w obronie też są bardzo ważne. Przemek często robi to w trakcie meczu, możemy go wykorzystywać na różne sposoby, jest ważnym punktem rotacji.

Lubię też, gdy zawodnicy grający z piłką zbierają piłki w obronie i od razu zaczynają atak, a gracze wysocy mają dużo asyst. Lubię takie mieszanie, bo uważam, że wtedy każdy jest zaangażowany w grę, a ta jest dużo bardziej płynna w ataku.

Grzegorz Kamiński, 17-letni skrzydłowy o wzroście 200 cm, który był w składzie waszego mistrza Polski juniorów starszych, to kolejny bezpozycyjny gracz. Ma dużą przyszłość?

– To ogromny talent, który oczywiście potrzebuje jeszcze trochę czasu, by osiągnąć poziom gry pozwalający mu na występy w ekstraklasie. Ale możliwości ma duże, ukłony dla jego poprzednich trenerów m.in. z Decki Pelplin. Jeździłem na jego mecze, widziałem, jak wielokrotnie, także w wieku 16 lat, stawiano go w II lidze na pozycji rozgrywającego. To na pewno mu pomogło, to jest to, o czym mówiłem wcześniej – że w jakimś momencie młodzieżowej kariery każdy gracz powinien popróbować gry na różnych pozycjach. Szczególnie na jedynce, bo to bardzo rozwija, co widać na przykładzie Grześka.

Na mistrzostwach do lat 20 był naszym najmłodszym zawodnikiem i do końca nie pokazał swoich możliwości, nie forsował gry. W najważniejszych meczach pokazał jednak bardzo dobre momenty, to gracz mogący występować na wielu pozycjach, bardzo wszechstronny.

W maju skończy 18 lat – z jego talentem i możliwościami to moment na wciąganie go do drużyny ekstraklasowej, zostawianie w II lidze, szukanie mu miejsca w I lidze?

– To jest duży talent, nie chciałbym, żeby grał zbyt długo w I czy II lidze. Widzę dla niego miejsce w Asseco, w pierwszym zespole. Ale nie potrafię powiedzieć i nie wie tego nikt na świecie, jak szybko on załapie na treningach pewne rzeczy, jak szybko będzie gotowy na PLK, także pod względem fizycznym. Jemu zdarza się już trenować z seniorami, ale też nie zapominajmy, że Grzesiek ma ciężki sezon – drużyny do lat 18, do lat 20, II liga, czasami treningi z seniorami, tego było naprawdę sporo. Jego trzeba popychać w górę, ale też nie można przesadzać, forsować. Myślę jednak, że jeśli będzie chciał zostać w Asseco, to będzie miał gwarantowane miejsce w kadrze pierwszego zespołu w przyszłym sezonie.

Na mistrzostwach do lat 20 furorę zrobił też Bartłomiej Pietras, który w ostatnich tygodniach wygląda też dużo lepiej w II lidze. Czy to zmienia jego perspektywy, jeśli chodzi o szanse w PLK, czy w przyszłym sezonie może mieć miejsce w rotacji na kilka, kilkanaście minut?

– Myślę, że jeszcze nie. To naprawdę utalentowany chłopak, który ma dużą wiedzę o koszykówce i bardzo się stara, ale jednak na pozycjach podkoszowych grają silni panowie, a Bartek, który jest zawodnikiem późnorozwojowym, miałby tam bardzo ciężko. W dłuższej perspektywie, jeśli wzmocni się fizycznie, widzę w nim gracza, który może być poważnym graczem na poziomie PLK, a może wyższym. Fizyczność, fizyczność i jeszcze raz fizyczność – to w jego przypadku najważniejsze.









Poprowadzisz w tym roku młodzieżówkę, wszyscy będą oczekiwać awansu do Dywizji A. Także dlatego, że nazwisko Frasunkiewicz kojarzy się ostatnio z wyciskaniem pozytywnych rzeczy z niedoświadczonych graczy. Presja będzie spora.

– Będzie spora i jest potrzebna. Ostatnio rozmawiałem o tym z Kamilem Sadowskim, moim asystentem, który będzie mi także pomagał w kadrze – jeśli tej presji by nie było, to nie decydowalibyśmy się na tę pracę. Granie dla samego grania może być fajne, ale najfajniejsze są duże wyzwania. My będziemy musieli zbudować w krótkim czasie zespół z chłopaków, którzy się mało znają i tak naprawdę nie wiadomo, co mogą w stanie pokazać na europejskim poziomie. Pewnie, w kosza grać potrafią – umieją rzucić, podać itp., ale dopiero zobaczymy, jak zareagują w sytuacji stresowej, na poważnej imprezie.

Tak czy inaczej – powinniście się po nas spodziewać, że awansujemy do Dywizji A.

W lecie rozmawiałem z Łukaszem Koszarkiem, który przywołał słowa Krzysztofa Roszyka na temat naszych reprezentacji: „Gramy, gramy, a w końcu się zesramy”. I właśnie tak wyglądał ostatni rok w wykonaniu młodzieżowych reprezentacji, które w najważniejszych momentach pękały. Co Ty, jako trener, możesz zrobić, by tego uniknąć, jak pracować nad wewnętrzną siłą zespołu?

– To pewnie jest temat na osobną rozmowę, ale pierwsza rzecz jest taka, że trzeba sobie uświadomić, że w kilka tygodni przygotowań nie ma szans na to, by zbudować prawdziwą drużynę. Absolutnie się w tym momencie nie usprawiedliwiam, my musimy zrobić awans i ja to wiem, to jest sytuacja zero-jedynkowa – albo sukces, albo porażka. Cel jest jasny, presja musi być.

Ale zwoływana raz na rok młodzieżówka, w której jest ciągła wymiana roczników, nie będzie prawdziwym zespołem – zgranym, otrzaskanym itd. My w Gdyni dopiero po roku i kilku miesiącach możemy powiedzieć, że mamy to, co chcemy, że pewne rzeczy zaczęły się zazębiać, że drużyna w naturalny, wypracowany sposób reaguje na pewne boiskowe sytuacje.

Ja teraz nie mogę być pewny, kto w kadrze do lat 20 zagra, kto będzie jej liderem, kto dobrze zaprezentuje się podczas przygotowań, kto będzie tak naprawdę nadawał się do ważnej roli.

Liderem powinien być Łukasz Kolenda.

– Tak, na niego bardzo liczę. To jest chłopak, który w PLK pokazuje, że gra bez kompleksów i on w lecie będzie musiał dla nas udźwignąć turniej Dywizji B. Ale liczę, że pojawią się też inni gracze z dobrymi umiejętnościami i odpornością na stres. To ostatnie jest kluczowe, bo nikt nie zapomina gry w koszykówkę. Po prostu czasem niektórych blokuje presja. Tych mobilizuje, innych paraliżuje – my musimy znaleźć i postawić na tych pierwszych.

Najlepszy przykład z PLK to dla mnie obecnie Ivan Almeida – w meczach ze słabszymi rywalami chodzi po boisku, uśmiecha się, zakozłuje sobie w nogę, straci piłkę. Ale w meczach ważnych jest zmobilizowany, wyzwanie go nakręca. To bardzo ważna cecha.

Mamy kłopot z obecnością potencjalnie najlepszych graczy w kadrach młodzieżowych. Wychodzisz z założenia, że trzeba namawiać i karać, czy reprezentacja jest dla chętnych.

– To zależy. Jeśli masz ogromny talent, który przewyższa rówieśników o dwa poziomy i zrobi różnicę, to czasem trzeba o niego bardziej powalczyć. Wszystko ma swoje granice, ale daną sytuację trzeba dobrze odczytać – tego nauczyłem się w Gdyni od Tomasa Pacesasa. Zespół tworzą gracze, którzy chcą w nim być, to najważniejsze, ale jeśli Qyntel Woods w Eurolidze potrafi zrobić cuda, to niech odpocznie dzień lub dwa, jeśli bolą go plecy. My w Asseco robimy czasem podobnie z Krzyśkiem Szubargą, Piotrkiem Szczotką czy nawet „Żołnierzem” – jeśli grają po 30 minut, to trochę im luzujemy reżim treningowy.

Przechodząc do kadr młodzieżowych – jeśli ktoś ma ciężki, dłuższy sezon zagranicą i potrzebuje czterech dni odpoczynku więcej, to niech odpocznie. Nie widzę problemu. Ale jeśli ktoś do tego mówi, że przyjedzie, jeśli będzie miał zagwarantowane 25 czy 30 minut, jeśli dokłada kolejne warunki, to takim zawodnikiem nie ma sensu zaprzątać sobie głowy. Taki gracz niszczy drużynę od środka. Każdy ma ciężki sezon, mocno trenuje i walczy o miejsce, dlatego te sytuacje trzeba dokładnie wyczuć.









Jaki jest długofalowy plan Asseco – czy to ma być zespół, który balansując na granicy play-off chce być trampoliną dla Polaków, czy jest jakiś plan walki o coś większego?

– To już jest pytanie do prezesa Przemysława Sęczkowskiego, ja dostaję zadania na dany sezon i staram się z nich wywiązać. Ale też ciężko cokolwiek planować z wyprzedzeniem, bo sam fakt, że nie wiemy, co będzie z przepisem o Polakach, nie pozwala na roztaczanie wizji. Jeśli przepis zostanie zniesiony, to może się okazać, że nas stać na graczy, którzy do tej pory byli poza naszym zasięgiem, będziemy musieli się dostosować do nowej sytuacji.

Dlatego, niestety, nie mogę nic powiedzieć na temat długofalowych planów klubu. Wiem tylko, że szef Asseco Adam Góral jest zadowolony z tego co i jak robimy, chce kontynuować ten projekt. A ja w Gdyni czuję się świetnie, mam bardzo dobre warunki do pracy.

Opowiadacie swoim zespołem, klubem, fajną historię – gracie Polakami, macie kilku młodych, jest gwiazda Szubarga, potraficie sprawiać niespodzianki, wygrywacie z lepszymi, gracie efektownie. Ale przełomu, jeśli chodzi o zainteresowanie, frekwencję, nie widać.

– Trudno mi powiedzieć, nie zajmuję się tymi rzeczami. Ale rzeczywiście, trochę dziwne jest, że z tych tłumów, które chodziły na mistrzowskie Asseco, zostało stosunkowo niewiele kibiców. Oczywiście, Qyntel Woods, Euroliga, to były wielkie magnesy, nie można tego porównać do tego, co robimy teraz. Wciąż jednak uważam, że my tu robimy dobrą, fajną robotę i nasz zespół zapewnia ciekawe przeżycia.

Inna sprawa, że – generalnie – ludzie po prostu mniej interesują się sportem. My jako klub na boisku i w biurze robimy wszystko, by ich przyciągnąć, tworzymy fajny produkt, ale czasy chyba są takie, że kibice – także moi znajomi z Trójmiasta – czasem wolą obejrzeć skrót meczu niż przyjść do hali. My w tym sezonie większość meczów gramy do ostatnich minut, końcówki są zacięte, dajmy duże emocje i trochę dziwne, że ludzie lubiący koszykówkę zostają w domu.

To szalony sezon, jeśli chodzi o walkę o play-off, czwartkowy mecz Trefl – Asseco jest kolejnym spotkaniem o cztery punkty. Czy to, gdzie w tej chwili jesteście, jest dla was zaskoczeniem, jak wygląda porównanie przedsezonowych oczekiwań z obecnym stanem?

– W lecie poruszaliśmy się w naprawdę wąskiej grupie graczy, których mogliśmy sprowadzić do Gdyni, więc nie mieliśmy wielkich oczekiwań. Niektóre kluby wybierały spośród dwustu kandydatur, a my spośród trzech, dlatego przed sezonem nie mówiliśmy sobie, że powalczymy o to czy o tamto. Nie, założeniem było po prostu utrzymanie.

Ale te dwa nasze transfery – Kuba Garbacz i Darek Wyka – okazały się trafione, ci gracze świetnie wkomponowali się w zespół. Wszystko się zazębiło, pojawia się szansa na sukces. I tak, ja to nazywam sukcesem – jest nim dla mnie fakt, że w drugiej połowie marca wciąż jesteśmy w grze o play-off, mamy ponad 50 proc. wygranych meczów.

No i apetyt rośnie, teraz chcemy bardzo zagrać w play-off. To, że chcę tego ja, jest drugorzędne – najważniejsze, że chce tego drużyna, każdy z graczy. My przed meczem z Anwilem powiedzieliśmy sobie: „Teraz zaczyna się dla nas play-off: przegramy trzy mecze i odpadamy. To jest nasza pierwsza runda”. No i na razie wygraliśmy dwa spotkania.

Super, że taka okazja się pojawiła, że jest ta presja. Że dzięki ci mniej doświadczeni gracze – Marcel, Kuba, „Żołnierz”, Filip Put – mają szansę zagrać o stawkę, o cel, bo to sprawia, że może stać się lepszym. Oczywiście, można zostać po treningu, oddać 300 lub 400 celnych rzutów. Albo, jak Krzysiu Szubarga, 1000 celnych trójek.

Tysiąc?!

– Tak, tysiąc. To było po jakimś słabszym meczu, został popracować, zawziął się. Najpierw miało być 500, potem więcej, dobił do 1000. Zajęło mu to ponad godzinę, coś około 80 minut. Oddał jakieś 1200 rzutów.

Wróćmy do tej presji w walce o play-off.

– „Szubi” i Piotrek Szczotka nie muszą się tego uczyć, znają to uczucie. Ale dla reszty takie mecze o cztery punkty to często nowe doświadczenie w PLK, w takiej roli. Jeśli ci gracze mają w przyszłości grać o wyższe cele, to muszą takie spotkania rozegrać, przeżyć, przegrać lub wygrać.









Gdybyś miał odpowiedni budżet i zielone światło w klubie – jakiego cudzoziemca wziąłbyś do obecnej drużyny Asseco?

– Ivana Almeidę. Jak chce, to może grać na czterech pozycjach, nie jest typem gracza, który bardzo domaga się piłki, potrafi uruchomić innych graczy, skończyć mecz z dorobkiem 6 punktów i 6 asyst, ale jak trzeba, to przejmuje kontrolę. Tak, jak ostatnio w Ostrowie Wlkp. w meczu telewizyjnym. Lubię takich graczy, a poza tym wiem, że to jest fajny, normalny człowiek i do pracy, i do pogadania. Wpasowałby się w Asseco w tym momencie.

Kto w tym momencie jest dla Ciebie MVP ligi? Świetny sezon ma też Vladimir Dragicević.

– MVP jest dla mnie Almeida. Ja lubię ludzi, którzy skupiają wokół siebie innych, którzy budują dobrą atmosferę, grają dla zespołu, potrafią się dostosować do sytuacji. Graczy o wysokich umiejętnościach jest w PLK więcej, poza Dragiceviciem jest to też Aaron Johnson, którego bardzo cenię. Ale MVP to Ivan – dzięki wszechstronności, umiejętności wnoszenia się na najwyższy poziom w najważniejszych meczach.

Stelmet znów przegrywa sporo meczów w rundzie zasadniczej, ostatnio bardzo słabo broni, a Anwil, Polski Cukier, Stal i Rosa się wzmacniają, grają coraz lepszy basket. Mistrz jest do ogrania w serii play-off czy to wciąż kandydat nr. 1 do tytułu?

– I jedno, i drugie. To jest największy faworyt do złota, ma 12 koszykarzy do gry, ma tak szeroki skład, że zawsze trafi się ktoś, kto będzie miał dzień i indywidualnymi akcjami lub rzutami z trudnych pozycji przesądzi o wygranej w wyrównanym meczu.

Ale też nie jest zespołem nieosiągalnym dla innych – szczególnie w tej nowoczesnej, coraz szybszej koszykówce z rosnącą liczbą rzutów za trzy. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, tym bardziej, że ćwierćfinał i półfinał grane są do trzech zwycięstw i jedna wpadka może spowodować nerwowość.

Pamiętajmy jednak o tym, że w Zielonej Górze są weterani, którzy już trochę tych mistrzostw nazbierali. To jest dla nich niełatwy sezon, ale teraz mają dobry moment, by wyjść na prostą. Skończyli grę w Europie, która ze względu na rzeczy, o których mówi się rzadko – podróże, zaburzony rytm treningów, nowe hale i nie swoje łóżka – bywa uciążliwa. Szczególnie dla graczy, którzy są po trzydziestce. Myślę jednak, że teraz Stelmet koncentruje się już tylko na play-off – oni wiedzą, że pierwszego miejsca nie zajmą, szykują się na najważniejszą część sezonu. Ale nie są już niezniszczalni.

