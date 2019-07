Fruwający Jaxson Hayes – to będzie duet z Zionem! (WIDEO)

Pelicans mają nie tylko Williamsona! Jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników Ligi Letniej w Las Vegas jest Jaxson Hayes, czyli kolejny efektowny debiutant Pelicans.

This angle of Jaxson Hayes poster 😳 pic.twitter.com/qyBZA7Gbma — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 9, 2019

Z uwagi na drobny uraz Ziona Williamsona i ostrożność Pelicans odnośnie gry ich głównej gwiazdy, nagle jednym z najbardziej ekscytujących zawodników zespołu z Nowego Orleanu i całej Ligi Letniej w La Vegas stał się Jaxson Hayes (19 lat, 211 cm), czyli ósemka tegorocznego draftu.

Jaxson miniony sezon spędził na uczelni Texas, gdzie średnio w 23 minuty zdobywał 10 punktów i zbierał 5 zbiórek. Hayes został wybrany z 8. numerem draftu należącym do Atlanta Hawks. Do Nowego Orleanu trafił w wymianie, w której Pelicans oddali Hawks czwarty pick i Solomona Hilla, w zamian za numery 8, 17 i 35.

Jeszcze przed samym draftem porównywano go często do Clinta Capeli z Houston Rockets. Jest typem gracza, który jest dość szczupły, ma ogromny zasięg rąk, straszy blokiem, a w ataku ogranicza się tak naprawdę do pakowania piłki z góry.

W pierwszym swoim meczu na parkietach w Las Vegas (przeciwko Bulls) zdobył 28 punktów, trafił 10 z 15 rzutów z gry i zebrał 4 piłki. Dał się zapamiętać m.in. z potężnego wsadu i równie efektownego bloku.

Wiele wskazuje na to, że w Nowym Orleanie zbyt długo płakać kibice nie będą po Anthonym Davisie. Może nie zobaczą póki co równie dobrego zawodnika, ale młody i utalentowany zespół, który będzie jednym z najbardziej ekscytujących w całej NBA.

RW