Gabe DeVoe – obiecujący strzelec w Stelmecie

Europejski debiutant po dobrej karierze w NCAA. Gabe DeVoe, absolwent uczelni Clemson, podpisał roczny kontrakt i będzie nowym rzucającym obrońcą w Zielonej Górze.

Gabe DeVoe (22 lata, 191 cm) ostatnie cztery lata spędził na uniwersytecie Clemson. W sezonie 2017/2018 wystąpił w 35 meczach. Notował średnio 14.2 punktów na mecz, 4.2 zbiórki i 2.1 asysty. Trafiał 39.6% za trzy punkty. Miał bardzo dobrą końcówkę ostatniego roku akademickiego – w 16 meczach kończących sezon rzucał średnio 17.1 punktów.

Clemson Tigers odpadli w fazie Sweet Sixteen z Kansas Jayhawks – DeVoe rzucił w tym spotkaniu aż 31 punktów. (wideo poniżej)

Po uzyskaniu dyplomu Amerykanin trenował przed draftem dla Los Angeles Lakers. Nie został w nim wybrany, ale zagrał w lidze letniej w składzie Charlotte Hornets. W 4 spotkaniach spędzał na parkiecie średnio po niecałe 13 minut, zdobywał 5 pkt. na mecz, trafiał 35% rzutów.

– Zdecydowaliśmy się na zawodnika z solidnym potencjałem, który może pełnić rolę combo-guarda w naszym zespole. Zdajemy sobie sprawę, że jako gracz świeżo po uczelni, będzie potrzebował czasu na adaptację do życia w Europie. Nie podpisujemy go jako gwiazdy, ale jako zawodnika, który będzie przydatny w naszym systemie i będzie mógł nam pomóc w trakcie sezonu. W ostatnim roku występów na mocnej uczelni Clemson, był jedną z trzech najważniejszych postaci swojego zespołu. Gabe DeVoe to bardzo dobry strzelec, który potrafi grać z piłką. Będziemy cierpliwie sprawdzać, jak adaptuje się europejskiego stylu gry w koszykówkę – ocenia trener Igor Jovović, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

