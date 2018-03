Galeria sław 2018: Steve Nash, Jason Kidd i Grant Hill

Dwaj legendarni rozgrywający Steve Nash i Jason Kidd, świetny, ale niespełniony Grant Hill oraz były rozgrywający Sixers, Maurice Cheeks – zostaną przyjęci do Hall of Fame NBA w 2018 roku.

Oficjalnie nominacje ogłoszone zostaną dopiero w świąteczny weekend, ale niezawodny Adrian Wojnarowski już uraczył kibiców koszykówki swoimi przeciekami. Mamy zatem w 2018 roku w pakiecie 2 kandydatury bezapelacyjne (Nash i Kidd) i dwie, nad którymi można nieco podyskutować.

Steve Nash – kanadyjski rozgrywający, który dwukrotnie (2005 i 2006) został wybierany MVP ligi w barwach Suns. Najlepsze lata spędził w Phoenix i Dallas, 5 razy był najlepiej asystującym graczem NBA, 8 razy zagrał w Meczach Gwiazd. Nigdy nie zdobył mistrzostwa, nie zagrał nawet w finale NBA, na parkietach spędził 18 sezonów.

Jason Kidd – kolejny wybitny rozgrywający, tej samej epoki co Nash. Jemu dane było zdobyć pierścień – w 2011 roku z Dallas Mavericks. Ma też 2 złote medale igrzysk olimpijskich z reprezentacją USA. Najlepsze lata spędził w Phoenix Suns i New Jersey Nets, z którymi grał w finale NBA. 10 razy zagrał w Meczach Gwiazd, znów podobnie jak Nash, był 5 razy najlepiej asystującym ligi.

Grant Hill – gwiazda Duke i numer 1 draftu z 1994 roku, który ma za sobą ładną i długą karierę w NBA, ale – zwłaszcza po przejściu z Detroit do Orlando – naznaczoną kontuzjami. Słynący z wszechstronności skrzydłowy w sumie 7 razy zagrał w Meczach Gwiazd, raz (1997) wybrano go do pierwszej piątki NBA. Spędził na parkietach 19 sezonów, kończąc karierę w LA Clippers już po czterdziestce.

Maurice Cheeks – w 1983 roku wywalczył tytuł mistrzowski z Filadelfia, 3 razy grał z Sixers w finałach, spędził w tej drużynie 11 sezonów. Uchodził za bardzo dobrego rozgrywającego i świetnego obrońcę, ale nigdy gwiazdą nie był. Już od 24 lat jest trenerem w NBA, prowadził m.in. Blazers i Pistons, obecnie jest asystentem w Oklahomie.

