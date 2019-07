Gasol i Rubio liderami – Hiszpania ze składem na mundial

Oni na każdym turnieju grają o medale! Hiszpania ogłosiła 16-osobową kadrę, która będzie przygotowywać się do mistrzostw świata w Chinach. Są gwiazdy z NBA, ale są i osłabienia.

Mistrzowie świata z 2006 roku tym razem w składzie będą mieli 4 aktualnych graczy z NBA – zagrają Ricky Rubio (Suns), Marc Gasol (Raptors) oraz bracia – Juancho Hernangomez (Nuggets) i Willy Hernangomez (Hornets). Będą też doświadczone gwiazdy Realu Madryt – Rudy Fernandez i Sergio Llull.

Paru ważnych graczy też jednak zabraknie – po kontuzji nie doszedł do siebie Pau Gasol, ze znanych skrzydłowych nie będzie Nikoli Miroticia lub Serge’a Ibaki. Z gwiazd europejskich parkietów na występ tym razem nie zdecydował się też Sergio Rodriguez.

Z 16 osobowego składu, w trakcie obozu przygotowawczego, wybrana zostanie dwunastka na mundial w Chinach. Hiszpanie zaczną turniej w grupie C i będą mieli relatywnie proste zadanie – trafili na Iran, Portoryko i Tunezję. Szkoleniowcem reprezentacji jest Sergio Scariolo, na co dzień asystent trenera w Toronto Raptors.

Skład kadry Hiszpanii: Pablo Aguilar, Javier Beiran, Victor Claver, Quino Colom, Ilimane Diop, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Marc Gasol, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio Llull, Pierre Oriola, Xavi Rabaseda, Pau Ribas, Ricky Rubio, Juan Sastre.

*

PG