Gaz Gasola – Hiszpania budzi się pięknie

Znakomity fragment Marca Gasola (16 punktów w pięć minut!) pozwolił obrońcom tytułu wypracować przewagę w trzeciej kwarcie. Niemcy walczyli ładnie, ale z hiszpańską lokomotywą nie mieli szans – przegrali 72:84.

W połowie trzeciej kwarty Hiszpanie przegrywali 43:47, bo Denis Schroder mądrze odczytywał ich obronę i albo trafiał za trzy, albo podawał do Johannesa Thiemanna.

I wtedy do gry wkroczył Marc Gasol.

Dwa wolne, trafienie spod kosza, trójka, kolejny rzut z bliska, jeden rzut wolny i trójka. A potem jeszcze kolejna. 16 punktów w 5 minut, nokaut. W sumie środkowy Hiszpanii zdobył 28 punktów, miał 10 zbiórek, 4 asysty i 2 bloki, jego brat Pau dodał 19 „oczek”.

That's how Marc Gasol capped an 18-POINT third quarter displaypic.twitter.com/H8FPUopvjc — Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) September 12, 2017

W czwartej kwarcie Hiszpanie spokojnie kontrolowali mecz, wygrali 84:72, w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Słowenia – Łotwa.

Hiszpanie zaczęli trochę na stojąco, a Niemcy nie czekali – zdecydowana gra jeden na jednego w ataku i dobra obrona dały im prowadzenie 11:2. Obrońcy tytuł z czasem odrobili straty, ale wciąż grali – jak na nich – dość niechlujnie. Pewnymi punktami byli w zasadzie tylko Pau i Marc.

Grę Hiszpanów tradycyjnie ożywiło wejście Sergio Rodrigueza (5 asyst do przerwy), faworyci osiągnęli pięć punktów przewagi, ale do przerwy utrzymali tylko jeden. Przebojowi Schroder oraz Maodo Lo trzymali Niemców w grze, do przerwy zdobyli odpowiednio 10 i 7 punktów.

Po przerwie Schroder (27 punktów, 8 asyst) znów kilka razy zaskoczył przysypiających Hiszpanów, ale potem nastał czas Marca Gasola. Z chwilowego letargu mistrzowie Europy obudzili się pięknie, Niemcy nie mieli już szans.

