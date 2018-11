Gdzie znika Anwil? Zapaść mistrzów w drugich połowach

Świetne pierwsze 20 minut, potem zadziwiająca obniżka lotów w trzeciej i czwartej kwarcie – tak wyglądały październikowe mecze Anwilu Włocławek na polskich parkietach. Co jest tego przyczyną?

Druga połowa z Polskim Cukrem w Superpucharze 31:40, potem z Arką aż 30:54, z Kingiem 50:40 (jedyna wygrana), z Treflem 39:42, z Polskim Cukrem w lidze 25:36.

Obserwatorzy i kibice Anwilu (bilans w lidze 2-2) też zauważyli te różnice, w Internecie pisze się o „feralnych trzecich kwartach”, postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to tak naprawdę wygląda w zaawansowanych statystykach – np. pod względem efektowności ofensywnej i defensywnej. Wnioski są wręcz szokujące.

Anwil Włocławek w meczach PLK + Superpuchar, sezonu 2018/19:

1 połowy – ORtg 119.9, DRtg 100.7, NetRtg +19.3, plus/minus +38

2 połowy – ORtg 87.8, DRtg 111.1, NetRtg -23.3, plus/minus -40

Zapytaliśmy zatem trenera Igora Milicicia, co jest przyczyną aż takiej przepaści pomiędzy pierwszymi a drugimi połowami w wykonaniu Anwilu? Jakie może być lekarstwo na to zjawisko?

– Gołym okiem widać, że w drugich połowach nie gramy na takiej samej intensywności, ale jesteśmy świadomi tych zaawansowanych statystyk. Niestety, nic nie dzieje się bez przyczyny i te statystyki są tego dowodem. Odpowiadająca na to pytanie, trzeba by wrócić do naszych przygotowań, które w tym roku i pod kątem fizycznym, i taktycznym odbiegały od tego, w jaki sposób przygotowywaliśmy się w poprzednich latach. Na pewno przeszkodziły nam też kontuzje, których mieliśmy nadmiar przed sezonem oraz już w trakcie rozgrywek – mówi Igor Milicić.

– Wygląda to więc tak, że zaczynamy mecz mocno, intensywnie, ale nie jesteśmy w stanie tego utrzymać. Na pewno utrudnia nam mocno kontuzja Vlado Mihailovicia, który miał być jednym z tych graczy odpowiedzialnych za utrzymywanie wysokiej intensywności gry zespołu – dodaje szkoleniowiec Anwilu.

W najbliższym czasie pod tym względem powinno już być coraz lepiej.

– Kontuzje oraz inny rodzaj przygotowań powodują, że tej formy, wytrzymałości, fizyczności musimy szukać teraz. Zawodnicy muszą łapać formę w trakcie sezonu, a niestety niektórzy z nich nie przyjechali do Włocławka odpowiednio przygotowani do treningów. Już to powiedziałem na niedawnej konferencji: nie trenujemy tyle, ile w poprzednich latach, więc zgrywać musimy się na meczach.

Uważam jednak, że krok po kroku wszystko się zazębia w tych meczowych sytuacjach. Oby więc kontuzje nas omijały, to wkrótce i dojdzie odpowiednia wytrzymałość i fizyczność, bo taktycznie już teraz robimy duże kroki do przodu – ocenia Igor Milicić.

