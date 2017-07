Generał Johnson znów zamiesza dla Stali

Aaron Johnson, 28-letni amerykański rozgrywający, także w najbliższym sezonie poprowadzi grę Stali Ostrów Wielkopolski – w PLK oraz w FIBA Europe Cup.

Amerykanin jest jednym z tych rozgrywających, który swoje niedostatki fizyczne (wzrost 172 cm) potrafią przekuć w atut . Dzięki szybkości, atletyzmowi i boiskowej inteligencji stał się jednym z najlepszych rozgrywających w PLK. Ciężko jest bronić przeciwko niemu wyższym rywalom, a i on radzi sobie zaskakująco dobrze, np. gdy przeciwnik próbuje grać z nim tyłem do kosza.

Aaron Johnson w sezonie 2016/2017 wystąpił w 41 meczach Stali, spędzając na parkiecie średnio blisko 29 minut. W tym czasie zdobywał 12,2 punktu, 7,2 asysty oraz 1,9 przechwytu. Był najlepszym podającym i drugim przechwytującym w całej PLK.

W piątek Stal potwierdziła też oficjalnie wypożyczenie Grzegorza Kulki z Sopotu, o którym pisaliśmy już kilka tygodni temu. Obecnie znamy więc siódemkę zawodników drużyny BM Slam Stal, są to: Aaron Johnson, Tomasz Ochońko, Michał Chyliński, Łukasz Majewski, Mateusz Kostrzewski, Grzegorz Kulka oraz Greg Surmacz. Duet trenerski, to nieprzerwanie Macedończyk Emil Rajković i Serb Marko Velickovic.

