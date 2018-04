Genialne rzuty Doncicia – Real Madryt w Final Four

Jeszcze jeden niesamowity występ niezwykłego nastolatka. Luka Donicic trafił najważniejszy rzut w meczu, a jego Real Madryt pokonał 89:82 Panathinaikos i jako ostatni awansował do turnieju Final Four.

Przed piątkowym meczem Real prowadził 2:1 i już do przerwy wydawało się, że ma awans w garści. „Królewscy” prowadzili nawet różnicą 20 punktów, jeszcze na początku 4. kwarty mieli 18 oczek przewagi!

W końcówce Panathninaikos zerwał się do nieprawdopodobnego pościgu, m.in. za sprawą Chrisa Singletona, który trafił 5/5 z dystansu. Na 1:34 przed końcem, po rzucie Nicka Calathesa było już tylko 85:82. Wówczas nieprawdopodobną trójkę trafił Luka Doncić, w ostatniej sekundzie akcji, z jednej nogi o tablicę. (wideo poniżej) Goście nie zdołali już odpowiedzieć, sprawę załatwił rzutami wolnymi Sergio Llull.

Doncić trafieniami z dystansu zachwycał już wcześniej – w 3. kwarcie zaliczył serię trzech trójek z rzędu, po efektownych izolacjach i wkręceniu obrońcy w parkiet. W całym meczu miał 17 punktów, 4 zbiórki i 5 asyst.

Real wygrał swoją serię 3:1 i w turnieju finałowym w Belgradzie zmierzy się 18 mają z CSKA Moskwa. W drugiej parze półfinałowej zagrają Fenerbahce Stambuł (obrońca tytułu) z sensacją rozgrywek – Żalgirisem Kowno.

