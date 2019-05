Genialny James Florence i gwiazdorskie dylematy Arki

James Florence był fenomenalny w czwartym meczu półfinałowym, zdobył 38 punktów i trafił 8 trójek. Jego grał uśpiła jednak zespołowe granie, którego na końcu zabrakło Arce w porażce 85:90 z Anwilem Włocławek.

To był niesamowity mecz, a jego główną gwiazdą był James Florence. Amerykanin przyniósł do Hali Mistrzów trochę NBA – trafiał z 10 metrów, wygrywał pojedynki z obrońcami oraz kończył wjazdy przy obręczy, z lewej i prawej strony.

Praktycznie w pojedynkę wyprowadził Arkę na w pewnym momencie 10-punktowe prowadzenie. Był w tak dużym gazie, że trzecia kwarta rozpoczęła się od kolejnych jego popisów. W całym meczu Florence zdobył aż 38 punktów, czym wyrównał rekord tego sezonu.

„Jimmy” trafił 8 trójek, a większość z nich była z naprawdę ciężkich pozycji. Już się przyzwyczailiśmy do jego rzutów z 10 metrów, ale to nie zmienia faktu, że nadal są to szalone próby. Póki je trafia, a trafił 8/16 trójek, to raczej trener Przemysław Frasunkiewicz będzie tylko go do takich rzutów zachęcał.

Jednak świetny występ Florence’a nie dał zwycięstwa i awansu do finału Arce. Gdynianie przegrali 85:90 i można odnieść wrażenie, że w drugiej połowie zabrakło drużynowego grania.

Indywidualne popisy MVP tego sezonu skutecznie uśpiły resztę zespołu, co mogło odbić się na późniejszych problemach w ataku. W czwartej kwarcie próbował podłączyć się jeszcze Josh Bostic, ale to nadal było za mało. Nikt w Arce oprócz dwójki liderów nie zdobył więcej niż 7 punktów.

W II połowie James Florence zdobył 20 punktów. Reszta zawodników Arki – 13 #plkpl — PolskiKosz.pl (@polskikosz) May 23, 2019

Taki mecz daje sporo materiału do zastanawiania się, czy tak bardzo indywidualna gra w ataku Florence’a aby na pewno jest z korzyścią dla końcowego wyniku? W pierwszych dwóch meczach Florence zdobywał 10 i 16 punktów przy 7 i 12 oddanych rzutach. Miał także 10 i 5 asyst, kiedy we Włocławku we wtorek rozdał ich tylko 2, a w czwartek 4.

Na pewno w piątym meczu Arka potrzebuje włączenia się do gry w ataku graczy drugiego planu. Własna hala powinna w tym pomóc, choć i po stronie Anwilu też są pewne rezerwy. Decydujący mecz już w niedziele o 20:00. Pozycja obowiązkowa.

