Genialny LeBron James – co za rzut, co za blok!

Niesamowity buzzer beater LeBrona Jamesa dał Cavs wygraną z Pacers 98:95 i prowadzenie w serii 3:2. LBJ w wielkim występie w meczu numer 5 zdobył 44 punkty.

Wielki LeBron James raz jeszcze ratuje Cleveland niesamowitym występem w meczu numer 5 serii playoff. W całym spotkaniu zdobył 44 punkty oraz zaliczył niesamowitą sekwencję w końcówce.

Najpierw LeBron efektownie zablokował wejście Victora Oladipo przy remisie 95:95. Potem, gdy do końca pozostawały 3 sekundy, wziął piłkę i trafił rzut za 3 punkty równo z syreną kończącą spotkanie. Zobaczcie sami:

