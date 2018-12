Genialny Luka Doncić – wielka końcówka z Houston (WIDEO)

Zdobył 11 punktów w ciągu 2 minut i uratował wygraną Mavs w spotkaniu z Rockets. Luka Doncić raz jeszcze zadziwił całą NBA, prowadząc swój zespół do zwycięstwa 107:104.

Wydawało się, że już jest po meczu – Rockets prowadzili z Mavs 102:94 na 3 minuty przed końcem. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce (dosłownie – jak wielki lider) wziął Luka Doncić i zdobył 11 punktów z rzędu. Po kolejnej trójce, z charakterystycznym stepbackiem, hala w Dallas eksplodowała w euforii.

Rozważania o tym, kto powinien być debiutantem roku raczej nie mają już sensu. W całym spotkaniu Słoweniec zanotował 21 punktów i 7 zbiórek. Koniecznie trzeba to zobaczyć!

