Genialny mecz Duranta, ale Raptors jeszcze lepsi (WIDEO)

Aż 51 punktów gwiazdy Warriors nie wystarczyło. Raptors wygrali z mistrzami NBA po dogrywce 131:128. Kawhi Leonard zdobył 37 punktów dla zespołu z Toronto, który jest w liderem NBA.

Warriors grają bez Stephena Curry’ego oraz Draymonda Greena, więc Kevin Durant dokonuje niemal cudów, by dać im zwycięstwa, ale nie zawsze się to udaje. Choć już po raz trzeci z rzędu zdobył ponad 40 punktów, w dramatycznym, doskonałym meczu przegrali z Toronto Raptors.

Durant spędził na boisku 43 minuty, trafił bardzo dobre 18 z 31 rzutów (58%), w tym trójkę, która dała Warriors dogrywkę. Zdobył najlepsze w sezonie 51 punktów, dodał 11 zbiórek i 6 asyst.

W kluczowych momentach lepsi okazali się jednak Raptors, dla których Kawhi Leonard zdobył 37 punktów. Rekord kariery (26 pkt.) pobił Pascal Siakam, a Kyle Lowry miał 12 asyst. Trójki w ważnych momentach trafiał też weteran Danny Green.

Po tej wygranej Raptors pozostają najlepszą drużyną NBA z bilansem 19-4. Warriors mają znacznie wolniejszy start niż w ostatnich latach – z wynikiem 15-8 są chwilowo na 3. pozycji na Zachodzie.

