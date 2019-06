GENIALNY POWRÓT – brązowe medal dla Arki

Mimo bardzo okrojonej kadry Arka Gdynia zdołała odrobić aż 18 punktów straty z pierwszego spotkania i wygrywając ze Stelmetem 105:80 sięgnęła po brązowy medal. Liderem okazał się niesamowity James Florence, który pogrążył swój były zespół zdobywając 33 punkty.

Mecz dobrze zaczął Stelmet, a konkretnie duet Chorwatów, Darko Planinić i Żelijko Sakić. Zwłaszcza ten pierwszy umiejętnie potrafił upychać się pod koszem, gdzie korzystał ze swojej przewagi nad Dariuszem Wyką.

Po stronie gospodarzy bardzo dobrą zmianę dał Krzysztof Szubarga. Cenne punkty z ławki dorzucił także Marcus Ginyard i Arka wyszła na prowadzenie. W zespole z Zielonej Góry szarpał Michał Sokołowski, ale więcej było w tym szarpania, niż realnych korzyści.

Drugą kwartę celną trójką zwieńczył Jakub Garbacz. Gdynianie złapali swój rytm i przed przerwą zdołali wypracować sobie już 11 punktów zaliczki. Do odrobienia zostało zaledwie 7, co zwiastowało emocje w drugiej połowie.

Arka poszła za ciosem i już po chwili powiększyła przewagę do 13, jednak zaraz potem nerwowa i nieco chaotyczna gra zgubiła gospodarzy, a Stelmet wrócił do gry i zniwelował straty do 6 punktów.

Z dobrej strony pokazali się w tym fragmencie Amerykanie – Markel Starks i Quinton Hosley, którzy tego dnia mieli małe kłopoty ze skutecznością.

Sytuacja opanowana? Nic bardziej mylnego. Trzy trójki Arki i znów gdynianie zbliżyli się do brązowego medalu. Przed decydującą kwartą prowadzili 74:57, a to wszystko za sprawą Jamesa Florence’a, który wrócił do trafiania trudnych trójek. W całym meczu zdobył 33 punkty i trafił 10 z 14 rzutów z gry.

Amerykanin w czwartej kwarcie kontynuował torturowanie Stelmetu kolejnymi trafieniami. Po kilku minutach cała przewaga została odrobiona, a Arka prowadziła już 21 punktami. Na 3 minut przed końcem trójkę z 10 metrów, niemalże z logo, tuż sprzed Michała Sokołowskiego trafił po raz kolejny Florence, co pokazało, jak pewnie tego dnia poczuł się lider gospodarzy.

Sensacja, bo tak trzeba nazwać odrobienie 18 punktów straty przez Arkę w tak osłabionym składzie, wisiała w powietrzu. Chwilę potem stała się jednak faktem. Gdynianie wygrali 105:80 i tym samym kończą sezon z brązowym medalem.

Stelmet znów nie wiedział, co robić w kryzysowej sytuacji. Znów zabrakło lidera, który by przepchnął swoją drużynę przez trudny moment. Zielonogórzanie znów kończą sezon na 4. miejscu, a przegranie w taki sposób brązowego medalu jest kolejnym powodem do uznania rozgrywek 2018/19 za rozczarowujące.

