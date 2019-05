Genialny Steph Curry – Houston za burtą!

Aż 33 punkty strzelca Warriors w drugiej połowie i wsparcie od Klaya Thompsona dały Golden State zwycięstwo 118:113 w Houston i wyeliminowanie (4:2 w serii) Rockets z playoff.

„Bez rozgrywającego fantastyczny playoff Kevina Duranta nie dadzą sobie rady” – mówiło wielu kibiców przed szóstym meczem, ale przytomni statystycy przypominali, że w meczach bez KD Warriors radzą sobie naprawdę nieźle, a pozostali wybitni strzelcy mogą przejąć jego zadania w ataku.

I tak się właśnie stało, choć początek meczu był dość specyficzny – Steph Curry w I połowie, po raz pierwszy w karierze w playoff, nie zdobył ani jednego punktu! Była to jednak tylko zapowiedź eksplozji, bowiem po przerwie zagrał fenomenalnie, zdobywając aż 33 punkty i pokazując, że wciąż jest graczem na poziomie dyskusji o MVP ligi, do tego gościem, którym nie pęka w najważniejszych momentach.

W końcówce nie zawiódł także Klay Thompson, który dodał 27 punktów, w tym piekielnie ważną trójkę w ostatniej minucie. – Nie byłoby tego zwycięstwa bez rewelacyjnego występu Andre Iguodali – zauważał też po meczu Steve Kerr. „Iggy” po części zastąpił Duranta w ataku, trafiając 5/8 z dystansu (17 pkt.)

James Harden zdobył 35 punktów, ale zaliczał straty (łącznie 6) w ważnych momentach. Chris Paul zagrał najlepszy mecz w serii, na 27 punktów, 11 zbiórek i 6 asyst, ale rywalizację z Currym przegrał zdecydowanie.

Warriors wygrali serię 4:2, czekają na powrót Duranta oraz rywala w finale konferencji. Blazers i Nuggets 7. mecz zagrają w niedzielę o 21.30 polskiego czasu.

RW

