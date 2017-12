Gerald Green – lotnik wrócił w pożyczonych butach

Jeden z najefektowniejszych graczy NBA ostatnich lat podpisał kontrakt do końca sezonu z Houston Rockets. Zaliczył już błyskawiczny debiut w przegranym 98:99 meczu z Boston Celtics.

W NBA nie brak świetnie skaczących gości, ale nawet jak na tę ligę Gerald Green (31 lat, 203 cm) był fenomenem wyskoku. W 2007 roku wygrał konkurs wsadów podczas All Star Game, ale zachwycał też w trakcie meczów. Trochę tego było – grał w 10 klubach NBA, m.in. w Celtics, Suns, Pacers i Heat. Miał też epizody w Rosji i w Chinach.

W swoim najlepszym sezonie w karierze – 2013/14 w Phoenix, zdobywał 15.8 punktu na mecz i trafiał 40% rzutów z dystansu. Tuż przez bieżącym sezonem, w trakcie obozu przygotowawczego, zrezygnowali z niego Milwaukee Bucks. Nowa umowa z Houston jest niegwarantowana – Rockets mają czas do 7 stycznia, by zdecydować o ewentualnym zostawieniu go w zespole.

O kontakcie poinformowano w czwartek i już w czwartek Green zagrał w meczu w Bostonie. Nie poszło mu za dobrze – w 11 minut chybił wszystkie 3 rzuty i w 11 minut skończył mecz z zerowym dorobkiem. Być może była to kwestia niedopasowanego obuwia – ściągnięty w ekspresowym tempie zawodnik musiał pożyczyć buty od Trevora Arizy, aby móc w ogóle wystąpić w meczu.

