Giannis Adetokunbo – król z zamorskiej krainy

Na ulicy w Atenach handlował okularami i zegarkami, ale siłą woli i talentem fizycznym wybił się na gwiazdę NBA. Wszyscy oglądają jego niesamowite zagrania, niewielu zna jego historię.

Buty, koszulki, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>

Miał 18 lat i był nikim. Oczywiście, Giannis Adetokunbo był synem, bratem, uczniem, utalentowanym koszykarzem, ale formalnie – nikim. Ani Grekiem, ani Nigeryjczykiem. Nie miał żadnego paszportu, nie mógł opuścić kraju. Zbliżał się termin draftu do NBA, w którym miał być wybrany, a on czekał.

Procedura nadania greckiego obywatelstwa synowi nigeryjskich emigrantów przeciągała się od lat, ale gdyby nie koszykówka, to w ogóle by do niej nie doszło. Giannis urodził się w Atenach, chodził do szkoły w dzielnicy Sepolia, po grecku mówił jak Vassilis Spanoulis, ale jedyny znany mu kraj ma bardzo restrykcyjne prawo dotyczące obywatelstwa. Nie masz greckich korzeni, praktycznie nie masz szans. Na dodatek w Grecji rosły skrajne nastroje wywołane kryzysem i zapaścią finansową, nie było klimatu na przyznawanie obywatelstwach przybyszom z Afryki.

Za obywatelstwem dla Giannisa lobbowała koszykarska federacja, ale długo nie przynosiło to skutku. Dopiero, gdy do negocjacji między agentami gracza i przedstawicielami rządu włączył się Giannis Ioannidis, sprawy ruszyły do przodu. Były koszykarz i jeden z najlepszych greckich trenerów w historii, był już wówczas politykiem, wiceministrem. W dużej mierze dzięki niemu 9 maja 2013 roku Giannis dostał greckie obywatelstwo i mógł udać się na draft, który odbył się miesiąc później.

Z nr. 15 wybrali go Milwaukee Bucks, a reszta jest historią, która pięknieje z dnia na dzień – Giannis Antetokounmpo, obecnie niespełna 23-letni koszykarz, przeobraża się w czołowego gracza NBA.

Mamy 10 euro, to był dobry dzień

Jego życie marzeniem jest jednak dopiero od niedawna – wcześniej, przez kilkanaście lat, mały Giannis razem z trójką swoich braci (Thanasis, Kostas i Alexis też grają lub chcą grać w basket) pomagał w utrzymaniu się na powierzchni rodzicom.

Charles, były piłkarz, i Veronica, która skakała wzwyż, przyjechali z Lagos do Aten w 1991 roku. Najstarszego syna, Francisa, zostawili z dziadkami w Nigerii. Zamieszkali w blokach w Sepolii, czterem urodzonym w Atenach synom nadawali imiona i greckie, i nigeryjskie – Giannis to także Ougko. Chłopcy nie zostali jednak zarejestrowani, bo w Grecji nie ma prawa ziemi, a zgłoszenie ich do nigeryjskiej ambasady mogło oznaczać deportację.

Rodzina Adetokunbo (łacińska transkrypcja Antetokounmpo tłumaczona z greckiego pojawiła się dopiero z uzyskaniem obywatelstwa; my możemy też stosować spolszczone Janis Andetokunmbo) klepała biedę. Charles i Veronica imali się najróżniejszych zajęć, Thanasis i Giannis, jako najstarsi synowie, także. Chłopaki krążyli po ulicach Aten i sprzedawali zegarki, okulary słoneczne czy torebki – znacie pewnie takich natrętów z wakacji na plażach Morza Śródziemnego. Bracia Adetokunbo zarabiali tak na życie.

– Dostaliśmy 10 euro i się cieszyliśmy, bo to oznaczało, że nie będziemy chodzić głodni. Że możemy iść do domu, że będziemy mieli co jeść. Takie dni były dobrymi dniami – wspominał Thanasis.

Rodzicom brakowało na rachunki i opłaty, małe mieszkania cała szóstka zmieniała dość często. Ale nie opuszczali Sepolii, żeby synowie nie zmieniali szkół. Położoną trzy kilometry na północ od Akropolu dzielnicę zamieszkiwało wielu obcokrajowców, zdarzały się w niej rasistowskie napaści, Giannis raz też musiał ratować się ucieczką.









Nie chciał kosza, chciał szukać pracy

Ucieczką do lepszego życia okazał się sport. Giannisa wypatrzył gdzieś boiskach Sepolii Spiros Velliniatis – trener z małego klubu Filathlitikos z ateńskich przedmieść. Był rok 2007, Adetokunbo miał 12 lat.

I wcale nie chciał grać w kosza, wówczas najbardziej lubił piłkę nożną. Zgodził się przyjść na trening pod warunkiem, że zrobi to także Thanasis. – Byłem przeciwny, powiedziałem „Żadnej koszykówki”. Wtedy bardziej potrzebowałem znaleźć pracę, by pomóc rodzinie – wspominał swoją przedwczesną dojrzałość.

Ale tak naprawdę, to Velliniatis znalazł Giannisa, bo szukał Thanasisa. To starszy z braci najpierw mignął trenerowi na asfaltowym boisku, na młodszego natknął się dopiero później. – Zobaczyłem go, spojrzałem w niebo i powiedziałem: „Boże, jak to możliwe, że nikt wcześniej nie zobaczył tego talentu, tych możliwości fizycznych?!” – wspominał trener.

Velliniatis spotkał się z Veronicą i wytłumaczył jej, że koszykówka, sport, może być dla chłopaków szansą. Trener przekonał mamę i jakoś poradził sobie też z problemem formalnym, bo greckie prawo zabraniało niezarejestrowanym imigrantom być członkami zorganizowanych klubów. Jak to zrobił – nie wiadomo, w tej historii wciąż jest trochę dziur. Ale Giannis to dziś jest mu bardzo wdzięczny.

– Trener dawał nam pieniądze, choć ich nie miał. On je dla nas pożyczał. Nie wiem, dlaczego tak bardzo nas lubił, kochał, w ogóle go nie znaliśmy. Ale bardzo nam pomógł, to świetny facet, był dla mnie jak drugi ojciec. Bez niego, mogłoby mnie tutaj nie być – mówił w jednym z wielu wywiadów, których udzielił już w Milwaukee.

Najwyraźniej nie wiedział, że Velliniatis też wychowywał się na pograniczu narodowości – matka była niemieckiego pochodzenia, on sam wspominał, że jako dzieciak jednocześnie marzył o grze i w greckiej, i w niemieckiej reprezentacji. Kariera koszykarska mu nie wyszła, a po nauce w USA wojsko odsłużył w Niemczech.

Spiros nie tylko przyciągnął braci do basketu, on także zapewnił im niewielkie stypendia, by nie musieli pracować. Pomógł też całej rodzinie przeprowadzić się bliżej hali, w której odbywały się treningi Filathlitikosu.

Jeśli nie NBA, to na pewno Saragossa

I tak Giannis, a także Thanasis, stali się koszykarzami. Ich znakomite warunki fizyczne – długie kończyny, skoczność i dynamika, dawały przewagę na boisku i szybko rozsławiały w coraz szerszych koszykarskich kręgach.

Filathlitikos, w dużej mierze dzięki braciom Adetokunbo, awansował do II ligi greckiej i nawet grał o awans do ekstraklasy. Giannis w sezonie 2012/13 zdobywał średnio po 9,5 punktu, 5,0 zbiórki oraz 1,4 asysty, ale jego potencjał przewyższał te statystyki i wszyscy to doskonale widzieli. Velliniatis podkreślał też charakter – Giannis miał talent i wzrost, ale to ciężkie życie na ulicy nauczyło go determinacji.

Filathlitikos awansu ostatecznie nie wywalczył, zajął trzecie miejsce w tabeli. W kluczowym meczu Adetokunbo rzucił 4 punkty i miał 9 zbiórek, jego zespół przegrał 81:89 po trzech dogrywkach. Według relacji, po ostatniej syrenie Giannis usiadł na ławce i płakał.

Ale równocześnie wiedział, że lepsze jutro nadchodzi. Z NBA przyjeżdżali nie tylko skauci, ale też menedżerowie, a on przecież miał już podpisany kontrakt. 500 euro stypendium miesięcznie, które Filathlitikos płacił rodzinie za to, że bracia grali w kosza, miało się zmienić w 325 tys. dolarów za trzy lata, bo taką umowę z Saragossą Giannis ustalił już w grudniu 2012 roku.

Był jednak warunek – jeśli zostanie wybrany w drafcie do NBA, leci do USA. Oczywiście, jeśli dostanie na czas obywatelstwo i paszport. Ten manewr, jak już wiemy, się udał, choć jego rodzina musiała jeszcze wysłuchać rasistowskich komentarzy i żądania deportacji z ust Nikosa Michaloliakosa z nacjonalistycznej partii Złoty Poranek.

Z drugiej strony – zdjęcie greckiego premiera Antonisa Samarasa z Giannisem i jego rodzicami obiegło media i wzbudziło dyskusje dotyczące imigrantów w Grecji.

Król z zamorskiej krainy przybył

Dla Giannisa trudne momenty w Atenach to już jednak przeszłość, on w lecie 2016 roku podpisał w Milwaukee czteroletni kontrakt na 100 mln dolarów, kolejne setki milionów przed nim. Po kilku miesiącach pierwszego sezonu do USA w końcu przyleciała do niego dłużej czekająca na swoje dokumenty rodzina, a on zaczął zmieniać się w boiskowego potwora, kolejnego wszechstronnego magika, którego wpiszemy jako kolejnego wybitnego skrzydłowego po Scottim Pippenie, Grancie Hillu i LeBronie.

Milwaukee Bucks idą w górę, rośnie też pewność Giannisa, który niedawno dał do zrozumienia, że myśli o nagrodzie MVP. W poprzednim sezonie przewodził drużynie w punktach (22,9), zbiórkach (8,8), asystach (5,4), przechwytach (1,6) oraz blokach (1,9). Wcześniej w historii ligi udawało się to Dave Cowensowi, Scottiemu Pippenowi, Kevinowi Garnettowi i LeBronowi Jamesowi.

“The Greek Freak” z pokręconej, trudnej ścieżki wjechał na autostradę do gwiazd i przyspiesza. I może rzeczywiście jest coś w tym, że znaczenie imienia przechodzi na człowieka – Adetokunbo to, w języku Joruba, imię lub nazwisko, które oznacza króla z zamorskiej krainy.

Łukasz Cegliński

Buty, koszulki, bluzy – nowa NBA już w Sklepie Koszykarza >>