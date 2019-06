Giannis jedzie na mundial – wielkie gwiazdy w Chinach

MVP poprzedniego sezonu NBA i jeden z najlepszych zawodników na świecie, Giannis Antetokounmpo, zadeklarował zamiar wyjazdu na mistrzostwa świata. To kolejna gwiazda, który planuje spędzić wrzesień w Chinach.

Kilka dni temu zgarnął nagrodę za MVP sezonu zasadniczego w NBA, zaraz potem świat ujrzały pierwsze buty sygnowane jego nazwiskiem. Giannis Antetokounmpo wchodzi do bardzo ekskluzywnego grona największych gwiazd koszykówki, ale i całego świata sportu.

To właśnie podczas prezentacji pierwszego modelu butów sygnowanych jego nazwiskiem, „Greek Freak” zadeklarował chęć udziału w mistrzostwach świata. To o tyle duża wiadomość, że w poprzednich latach Giannis nie pojawiał się na kadrze, a także ominął ostatni Eurobasket.

– Nie rozmawiałem jeszcze z trenerem, nie wiem też na jakiej pozycji zagram. Ale to nieistotne. Po prostu chcę grać. Nieważne, czy jako obrońca, czy jako center. Jestem koszykarzem, chce pomóc drużynie w każdy możliwy sposób – mówi Antetokounmpo.

Chęć gry w koszykówkę i walki o mistrzostwo świata jest oczywiście kuszącą perspektywą, jednak za decyzją Antetokounmpo może stać też coś więcej. Giannis pojawiając się w Chinach mocno zyska marketingowo, Azja to niezwykle chłonny i bogaty rynek, a przecież skrzydłowy Milwaukee Bucks dopiero rusza z promocją swojej własnej marki.

Jednak odstawiając już sprawy poza boiskiem na bok – pojawienie się na mistrzostwach świata Antetokounmpo będzie ogromnym wydarzeniem. Z miejsca staje się jedną z największych postaci, a może nawet największą gwiazdą. Grecy z nim w składzie mogą zajść naprawdę daleko.

Grecja powinna być faworytem grupy F, ale całkiem łatwo nie będzie – zagra z Nową Zelandią, Brazylią i Czarnogórą.

RW