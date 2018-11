Giga pod koszem – Spójnia z nowym Litwinem (WIDEO)

Pilnie poszukiwane wzmocnienie okazało się faktem. Nowym graczem Spójni Stargard został Norbertas Giga, litewski środkowy, który w ostatnich sezonach grał w NCAA.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>

Norbertas Giga (208 cm, 23 lata) jest Litwinem grającym na pozycji centra. Do Spójni został wypożyczony z Rytas Wilno, z którym podpisał kontrakt we wrześniu bieżącego roku.

Giga był reprezentantem Litwy w kategoriach młodzieżowych U17 i U18. Ostatnie lata spędził w USA, grając na uczelni Jacksonville. W ubiegłym sezonie w NCAA notował średnie 8.6 punktu oraz 6.3 zbiórki na mecz, spędzał na boisku po 25.3 minuty. Dość chętnie rzucał za 3 punkty (po 1.8 próby na mecz), trafiając na uczelni ok. 30% prób.

W wakacje próbował szczęścia w Lidze Letniej NBA, ale załapał się tylko na kilkuminutowy epizod w jednym meczu Sixers. Nie zdołał się dotąd przebić do składu silnego Rytas Wilno (uczestnik Eurocup) i wypożyczenie w Polsce będzie na pewno okazją, aby zaliczyć sporo minut na parkiecie. W Spójni zastąpił Amerykanina Alberta Owensa, który zupełnie się nie sprawdził.

Giga zagra już w sobotnim meczu w Stargardzie z Legią – potwierdza klub. Sytuacja kadrowa beniaminka poprawia się także z innych powodów. Do gry gotowy ma być Hubert Pabian, jest szansa, że zagra też Dawid Bręk. Nadal brakować ma jeszcze Piotra Pamuły.

To są buty LeBrona Jamesa – możesz w nich zagrać! >>