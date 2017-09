Giganci z niespodzianką – Rosa jedzie do Antwerpii

Zespół z Radomia poznał rywala w decydującej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Belgijski Telenet Giants zaskoczył Niżny Nowogród, wygrywając także rewanż w Rosji 66:62.

Już wygrana Belgów w pierwszym meczu (90:87) uznana została za pewną niespodziankę, ale i tak można się było spodziewać, że wyżej notowany zespół z Rosji odrobi w rewanżu minimalną stratę.

Nic z tych rzeczy. Wyrównany, nerwowy pojedynek znów w końcówce na swoją korzyść przechylili gracze z Antwerpii, dzięki wygraniu ostatniej kwarty 18:13. Najlepszym zawodnikiem zwycięskiej drużyny był – grający na dwójce – Amerykanin Jason Clark, autor 20 punktów.

Młody belgijski podkoszowy Ismael Bako dodał 13 punktów i 8 zbiórek. Ważnym graczem Giants jest także Amerykanin o swojsko brzmiącym nazwisku Dave Dudzinski (silny skrzydłowy), który dorzucił 11 „oczek”. Pełne statystyki z meczu są TUTAJ >>

Pierwsze spotkanie dwumeczu o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się już w ten piątek, w Antwerpii. Rewanż w Radomiu przewidziano na poniedziałek, 2 października o godz. 18.30. Przegrany zespół dołączy do rozgrywek FIBA Europe Cup.

RW

