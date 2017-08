Gigantyczny transfer Kinga – Andrej Desiatnikow w Szczecinie

Mierzący aż 221 centymetrów wzrostu Rosjanin został nowym podkoszowym „Wilków”. Ma już za sobą grę w reprezentacji kraju i lidze VTB.

Andrej Desiatnikow ma 23 lata i ostatnio grał w Zenicie Sankt Petersburg. Głównie występował w drugiej drużynie, ale dostawał też szansę pokazania się w pucharach – VTB i EuroCup, zaliczając tam jednak tylko epizody.

W drugiej drużynie Zenita spędzał na boisku średnio po 31 minut i notował notował około 15 punktów, 13 zbiórek, 2 bloki i asystę na spotkanie. W poprzednich latach grywał w reprezentacjach Rosji – zarówno młodzieżowych, jak i seniorskiej, podczas EuroBasketu 2015. Ze swoim wzrostem 221 cm będzie jednym z najwyższych zawodników PLK w historii.

Na pozycji środkowego King ma już Darrella Harrisa, który niedawno otrzymał potężny atut w postaci polskiego paszportu. Można się spodziewać, że Rosjanin będzie jego zmiennikiem.

Mówi Wam coś nazwisko Rudy Gobert? Bo on już od kilku lat zna Desiatnikowa: