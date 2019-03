Ginobili żegnany z honorami – najlepszy rezerwowy w historii!

Ostatniej nocy San Antonio Spurs w pięknym stylu uhonorowali Manu Ginobiliego wciągając jego koszulkę pod kopułę hali AT&T Center. Argentyńczyk to być może najlepszych rezerwowy w historii ligi.

Manu Ginobili trafił do NBA z Europy, konkretnie z włoskiego Kindera Bolonia, na tamte czasy wielkiej firmy na Starym Kontynencie. Spurs wybrali go z 57. numerem draftu 1999 i, jak się później okazało, trafili na prawdziwe złoto.

Sukcesy:

– 4x mistrzostwo NBA – 2003, 2005, 2007, 2014

– 2x mecz gwiazd

– najlepszy rezerwowy – 2008

– mistrz Euroligi i Włoch

– MVP ligi włoskiej

– złoto na IO w 2004 i MVP turnieju

– wicemistrz świata – 2002

W nocy z czwartku na piątek kibice w San Antonio po raz kolejny mogli zobaczyć wielką trójkę – Tony Parker, Tim Duncan i Manu Ginobili obok siebie, tym razem już nie w sportowych dresach. Manu był najcichszym z tego tercetu, ale jego wkład w kolejne sukcesy Spurs był równie duży. Mówił o tym sam Gregg Popovich – Bez Manu, nie byłoby żadnych mistrzostw.

“Without Manu, there were no championships.” Coach Pop thanks Manu for making him a better coach and helping the Spurs win championships 🙏 pic.twitter.com/wPVXd43tq2 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 29, 2019

Ginobili spędził na parkietach NBA 16 sezonów. Jego średnie z kariery to 13,3 punktu, 2,2 zbiórki, 2,5 asysty i 37% za 3. Zapamiętany zostanie jako być może najlepszy rezerwowy w historii ligi, a na pewno jedna z największych gwiazd, która odnalazła się w grze z ławki.

"Who did we just pick?!" Tim Duncan's story from when Manu got drafted is comedy 🤣 pic.twitter.com/IujAr7FkAq — ESPN (@espn) March 29, 2019

