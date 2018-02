Glenn Cosey – genialny występ w finale

Amerykański rozgrywający Polskiego Cukru dokonywał cudów w ataku – zdobył 36 punktów, trafił 6 trójek.

Polski Cukier zdobył Puchar Polski wysiłkiem całej siódemki zawodników na boisku, ale najlepszym graczem meczu ze Stelmetem był właśnie 26-letni Glenn Cosey. Teraz już chyba nikt nie tęskni za Obie Trotterem.

Amerykanin w meczu trafił 11/19 rzutów z gry, w tym 6/10 z dystansu. Nie pomylił się przy ani jednym z 8 rzutów wolnych, także w ostatniej minucie meczu. 36 puntów to jego najlepszy wynik w sezonie. Trafiał nawet takie niesamowite rzuty, jak ten za 3 punkty z faulem Kelatiego: