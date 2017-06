Gliwice chcą grać w PLK – będzie 17 drużyn?

Jeszcze w piątek GTK wyśle oficjalne pismo do ligi, w którym poinformuje o swoim zgłoszeniu. Klub ze Śląska dostanie większe wsparcie z miasta, jeśli znajdzie się w ekstraklasie.

GTK Gliwice w minionym sezonie grało w finale I ligi, gdzie przegrało 0-3 z Legią. Ale wiceprezes Jarosław Zięba już przed tą rozgrywką mówił o planach rozwoju – m.in. założeniu spółki akcyjnej, co było wyraźnym sygnałem, że klub myśli o PLK.

To wciąż aktualne i to już w kontekście przyszłego sezonu. Z naszych informacji wynika, że w ostatnich tygodniach doszło do spotkania, na którym byli obecni przedstawiciele klubu, prezes PLK Marcin Widomski oraz prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. GTK ma gwarancję, że miasto zwiększy środki na klub, jeśli ten znajdzie się w ekstraklasie.

Jak na wniosek gliwiczan zareaguje liga? Raczej pozytywnie. PLK wysyłała w ostatnich tygodniach sygnały, że liga może być większa niż zapowiadane 16 drużyn. Sondowano, czy zaproszeniem do ekstraklasy byłoby zainteresowane R8 Basket Kraków.

Prezes PZKosz Grzegorz Bachański dawał nawet do zrozumienia, że – w myśl koncepcji wciągania do góry ośrodków, w których są pieniądze – liga mogłaby mieć nawet 18 drużyn, gdyby pojawili się chętni.

Tyle się jednak raczej nie znajdzie – Polfarmex Kutno szykuje się na I ligę i raczej nie liczy już na cud, czyli znalezienie kilku milionów złotych. A o ekstraklasowych planach Siarki Tarnobrzeg słyszeć nie chcą już nawet w PLK.

Dodatkowy zespół w ekstraklasie dla ligi byłby korzyścią finansową – zapłaciłby 60 tys. zł. wpisowego, ale przede wszystkim uiścił opłatę za zaproszenie czy też dziką kartę. Problemem mógłby być za to terminarz – w związku z dwiema przerwami na reprezentację, w kalendarzu robi się ciasno. Ostatnio PLK rozesłała klubom wstępne terminy kolejek, w których przyjęto, że w ekstraklasie zagra 16 drużyn.

Ale, jak widać, nie jest to pewne.

