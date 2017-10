Gliwice z pierwszym triumfem – znów legła Warszawa

Agresywna, mądrzejsza gra w II połowie dała GTK Gliwice pewną wygraną 88:78 z Legią na Torwarze. Zespół z Warszawy, mimo wzmocnień, nie zaczyna grać lepiej.

Rewelacyjny początek Lukasa Palyzy (9 szybkich punktów) został radykalnie zastopowany – przypadkowe uderzenie wchodzącego na kosz Huntera Mickelsona skończyło się poważną kontuzją i przedwczesnym końcem meczu dla czeskiego strzelca. Wielki ważnego gracza podziałał na gości mobilizująco.

Legia, nawet jak na swoje standardy, broniła bardzo słabo, z czego korzystał zwłaszcza Jonathan Williams, trafiający otwarte rzuty z dystansu – do przerwy miał na koncie 15 oczek.

Warszawiacy szukali szans pod koszem, faule wymuszali Mateusz Jarmakowicz i Mickelson. Dwie trójki trafił nowy rozgrywający Naadir Tharpe, na początku grający w ataku ze spokojem weterana, chętnie szukający kolegów, ale z każdą minutą mniej widoczny.

Do przerwy, po udanym wejściu Roberta Skibniewskiego, goście z Gliwic prowadzili 50:47.

Przy takiej liczbie straconych punktów obie strony powinny poprawić defensywę, ale po przerwie lepiej wyglądali tylko goście. Kolejne gafy obrońców Legii dawały łatwe punkty bardziej agresywnemu GTK, które prowadziło różnicą jedynie 5-6 punktów tylko dlatego, że znów bardzo dobrze w Legii grał Tomasz Andrzejewski.

Jeden to za mało. GTK przełomie III i IV kwarty zaliczyło serię 14:0 i wyszło na prowadzenie aż 77:62. Bardziej wyrachowani, mocniejsi pod koszem gliwiczanie relatywnie spokojnie dowieźli już tę przewagę do ostatniego gwizdka. Legioniści walczyli do końca, ale w ataku zabrakło jakości, aby odrobić taką stratę.

Jonathan Williams skończył mecz z 29 punktami (12_20 z gry), a Legii na miarę oczekiwań zagrał tylko Mikelson, który zaliczył double-double – 16 punktów i 11 zbiórek.

Obrona miała być znakiem firmowym Legii trenera Bakuna. Przeciwko GTK wyglądała tak fatalnie, że możemy tylko powtórzyć – klub z Warszawy jest wciąż bardzo daleko od wygrywania meczów w PLK.

TS

