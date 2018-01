Gliwice straszą – dobra runda beniaminka

Zaczęli sezon od siedmiu kolejnych wyjazdów, w pierwszej rundzie aż 12 z 16 spotkań rozegrali poza własną halą. A mimo to odnieśli cztery wygrane, pokazali, że robią postępy i mogą być groźni dla każdego.

W niedzielę GTK zakończyło pierwszą rundę sensacją – pokonało u siebie MKS Dąbrowa Górnicza 83:77. Rywale w styczniu dostali zadyszki, ale dla beniaminka wygrana i tak jest sukcesem, niezależnie od okoliczności. Zresztą – kilka dni wcześniej GTK było bardzo bliskie sensacji sezonu i wygranej w Zielonej Górze. Drużyna Pawła Turkiewicza miała mistrza na widelcu, a jednak zmarnowała szansę.

Z Dąbrową tego błędu nie popełniła – w drugiej kwarcie GTK przegrywało 22:36, ale mozolnie goniło i wyszło na prowadzenie pod koniec trzeciej części. Jednak siedem minut przed końcem spotkania znów prowadziła Dąbrowa – i to nawet 75:67.

Wtedy świetnie zagrali ci, których beniaminek sprowadził zaraz po zakupie dzikiej karty – trafiali Quinton Hooker, Robert Skibniewski i Lukas Palyza, w emocjonującej końcówce GTK zmarnowało kilka rzutów wolnych, ale goście byli jeszcze mniej skuteczni.

Wygrana z Dąbrową, to największy sukces gliwiczan w PLK, choć każde z ich kolejnych zwycięstw miało większą wartość. Zaczęło się od pokonania na wyjeździe Legii, potem była wygrana w Koszalinie, a następnie w Sopocie. Bilans 4-12 – szczególnie wobec beznadziei w Legii – daje spore szanse na utrzymanie.

Tym bardziej, że GTK czeka teraz aż osiem kolejnych meczów u siebie, w hali Łabędź. Rywale? Miasto Szkła, AZS, Czarni czy Legia, a także Turów, Asseco i Start oraz grająca w kratkę Rosa. Zespół Turkiewicza może wygrać nawet kilka meczów.

Oczywiście, GTK wciąż ma najsłabszą obronę w lidze i niewiele lepszy atak, ale umie wyrywać mecze lepszym zespołom. Jonathan Williams (15,1 punktu), Maverick Morgan (14,4 punktu, 59 proc. z gry), Quinton Hooker (12,3 punktu oraz 4,0 asysty) i Lukas Palyza (10,5 punktu, 51 proc. z gry) to wartościowy zestaw obcokrajowców, doświadczeni Robert Skibniewski i Marcin Salamonik potrafią zagrać bardzo dobre mecze, przebłyski miewa reszta Polaków.

Do końca jeszcze sporo grania, ale – trochę wbrew oczekiwaniom – dla GTK to może być fajny sezon.

ŁC

