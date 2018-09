Gliwice w Europie – oni też zagrają w pucharach

O tych rozgrywkach mogliście dotąd nie słyszeć, ale międzynarodowa rywalizacja powinna wyjść na dobre z wielu powodów. Pierwszy mecz GTK w Alpe Adria Cup już 2. października.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Przedstawiciele GTK w środę wybrali się do Wiednia, gdzie odbyło się oficjalne przywitanie uczestników tegorocznej edycji oraz losowanie grup. Klub zGliwic będzie pierwszym polskim przedstawicielem w Alpe Adria Cup, rozgrywkach grupujących zespoły z Europy Środkowej, raczej niezbyt silne, prawdopodobnie porównywalne poziomem do GTK.

Triumfatorem rozgrywek w ubiegłym sezonie był słoweński zespół Zlatorog Lasko, który w finale pokonał BK Levicki Patrioti ze Słowacji.

Los przydzielił podopiecznych Pawła Turkiewicza do Grupy D, gdzie rywalami będą: Sencur Gorenjska (Słowenia), Sluneta Usti nad Łabą (Czechy) i BC Hellmann Wiedeń (Austria). Pierwszy mecz zaplanowano na 2 października w Gliwicach, a rywalem będą goście ze Słowenii.

Rozgrywki Alpe Adria Cup powołane do życia zostały w sezonie 2015/2016. W pierwszej edycji udział wzięło 8 zespołów, w kolejnej już 13. Od sezonu 2017/2018 liczba ta wzrosła do 16 i tak samo będzie w tym sezonie. W rozgrywkach biorą udział kluby z Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Chorwacji i Słowenii.

Terminarz spotkań GTK w Alpe Adria Cup:

GTK Gliwice – Sencur Gorenjska (2 października)

Sluneta Usti nad Lebem – GTK Gliwice (10 października)

BC Hellmann Vienna – GTK Gliwice (30 października)

Sencur Gorenjska – GTK Gliwice (27 listopada)

GTK Gliwice – Sluneta Usti nad Lebem (1 grudnia)

GTK Gliwice – BC Hellmann Vienna (19 grudnia)

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>