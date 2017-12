Gliwice zdobywają Sopot – kompromitacja Trefla

Spora niespodzianka ze strony beniaminka z Gliwic. Mobilizacja, skuteczność i zespołowa gra dały GTK zasłużoną wygraną 86:74 z faworyzowanym Treflem w Sopocie.

Trefl jest jest jedną z drużyn, które w tym sezonie miewają problemy z mobilizacją na mecze ze słabszymi rywalami. Ale oddajmy honor GTK – gliwiczanie zagrali najlepszy mecz w sezonie po obu stronach boiska. Grali znacznie mądrzej, wreszcie lepiej też bronili. I potrafili wytrzymać napór gospodarzy w ostatnich minutach.

Po wyrównanej pierwszej kwarcie, gdy Trefla w grze trzymał jeszcze Jermaine Love, nastąpił pogrom w drugiej. Goście wygrali ją aż 28:12 i zbudowali przewagę, której nie oddali już do końca spotkania. W połowie trzeciej części było już nawet 64:41 dla GTK i losy meczu były rozstrzygnięte.

Najskuteczniejszym graczem gości był Jonathan Williams, który zdobył 24 punkty, trafiając świetne 10-14 z gry, głównie po dynamicznych wejściach na kosz. Bardzo dobrze wypadł na rozegraniu Quinton Hooker (16 punktów, 9 asyst), a z ławki dobre wejścia zaliczał Łukasz Ratajczak. Przydały się też dwie celne trójki Roberta Skibniewskiego.

W Treflu nie zawiódł tylko Jakub Karolak (21 punktów, 6 zbiórek). Po jego trzech celnych trójkach z rzędu, oraz kontratakach kończonych wsadami Nikoli Markovicia Trefl zdołał w końcówce zbliżyć się na odległość 7 punktów, ale dogonić lepszego rywala już nie zdołał.

GTK Gliwice wygrało trzeci mecz w sezonie, ma w perspektywie zapas meczów na własnym parkiecie i może z nadzieją patrzeć na walkę o utrzymanie. Trefl kilka tygodni temu spoglądał w stronę czołówki, ale popadł w przeciętność.

