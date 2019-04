Głosowanie kibiców – wybierz MVP i trenera sezonu!

Także Ty możesz wskazać, kto zasłużył na tytuł najlepszego gracza rundy zasadniczej w PLK! Głosujemy także na najlepszego trenera i podajemy swoje typy na mistrzostwo. Ogłoszenie wyników przed pierwszym meczem playoff. Do dzieła!

Głosowanie jest bardzo proste:

1. Wybierz zawodnika, który Twoim zdaniem zasłużył na nagrodę MVP (wybraliśmy w redakcji 16 kandydatur, są uporządkowane alfabetycznie),

2. Wybierz najlepszego trenera – dostępni są wszyscy szkoleniowcy,

3. Podaj swój typ na mistrza PLK,

4. Kliknij „PRZEŚLIJ”!

Wyniki głosowania opublikujemy w czwartek, 2 maja.

Z jednego konta google można oddać jeden głos.

