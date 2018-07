Go East! Stelmet powalczy w rosyjskiej lidze VTB

Silni rywale, bardzo dużo meczów i regularne wyjazdy na Wschód. Drużyna z Zielonej Góry już oficjalnie została przyjęta do grona zespołów ligi VTB. Rywalizacja rusza w październiku.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>

Liga VTB to dla kibiców wciąż nieco egzotyczna rywalizacja, ale sportowo silne rozgrywki – grają w nich zespoły z Euroligi, EuroCup i mistrzowie krajów byłego ZSRR. To oznacza dużo dobrych meczów dla 4. drużyny ubiegłego sezonu w PLK.

Oznacza to jednak też spore wyzwanie logistyczne – w terminarzu trzeba będzie zmieścić przynajmniej 26 spotkań rundy zasadniczej. W poprzednich sezonach VTB grała także w weekendy, co oznaczałoby konieczność regularnego grania meczów PLK w środku tygodnia.

Sponsorowane przez rosyjski bank rozgrywki nie są oficjalnie „europejskim pucharem”, ale za taki są uznawane. Stelmet jest zatem czwartym klubem, który już na pewno będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej – Arka Gdynia zagra w EuroCup, a Anwil Włocławek i Polski Cukier Toruń w Lidze Mistrzów.

Uczestnicy ligi VTB w sezonie 2017/18:

CSKA Moskwa, Khimki Moskwa, Lokomotiv Kubań, Zenit Sankt Petersburg, UNICS Kazan, Avtodor Saratov, Enisey Krasnojarsk, Nizhny Nowogród, Parma Perm (wszystkie drużyny Rosja), VEF Ryga (Łotwa), Tsmoki Mińsk (Białoruś), Kalev Tallin (Estonia), Astana (Kazachstan), Stelmet Enea BC Zielona Góra (Polska)

Rozgrywki ligi VTB rozpoczną się w październiku. Do play-offów awansuje najlepsza ósemka z 14 drużyn.

Nike Zoom KD11 „Still KD” – zagraj w butach Kevina Duranta! >>