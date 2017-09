Golden State Rakuten – rekordowe 20 mln dol. za znaczek na koszulce

W sumie, za trzy lata obecności na koszulkach Warriors, japońska firma zapłaci 60 mln dol. To dużo więcej niż Cleveland Cavaliers dostaną od Goodyear.

Stephen Curry i jego Under Armour – sprawdź kolekcję >>

Niewielkie reklamy na koszulkach koszykarzy NBA pojawią się po raz pierwszy w najbliższym sezonie. Od kilku miesięcy słyszymy o kontraktach zawieranych przez kluby, dotychczas najwyższym, na ok. 7 mln dol. rocznie, pochwalić się mogli Cleveland Cavaliers, którzy reklamować będą Goodyear.

Ale tak, jak Cavs przegrali z Golden State Warriors w ostatnim finale NBA, tak ulegli im w pojedynku na kwoty reklamowe – Rakuten, japońska firma zajmująca się handlem elektronicznym, zainwestuje w klub z Oakland 20 mln dol. rocznie przez trzy lata.

BREAKING: @warriors sign jersey patch deal with Rakuten, 3-year deal worth $20 million annually https://t.co/0yxwfvHXC6 pic.twitter.com/dfDuBjnotZ — Darren Rovell (@darrenrovell) September 12, 2017

Rakuten przyciągnęły mistrzowskie tytuły i poziom gry Warriors, ale też czynnik regionalny – firma ma siedzibę w pobliskim San Francisco. Kilka tygodni wcześniej Rakuten podpisał umowę z piłkarską Barceloną – za obecność na jej koszulkach zapłaci 235 mln dol. za cztery lata.

Stephen Curry i jego Under Armour – sprawdź kolekcję >>