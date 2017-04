Golden State Warriors – jak oni rzucają!

W pierwszej kwarcie zdobyli 45 punktów, w meczu trafili 58 proc. trójek, zdemolowali Portland Trail Blazers 128:103 i z wynikiem 4-0 w serii są w drugiej rundzie play-off.

W takich butach wymiata w play-off Stephen Curry >>

Po trzech minutach poniedziałkowego meczu było 14:0 dla Warriors – trójki siedziały, na kombinacyjną, efektowną grę nie było odpowiedzi ze strony gospodarzy. Do tego Kevin Durant już w pierwszych minutach zaliczył dwa bloki, a po drugiej stronie wpadły kolejne rzuty z dystansu. Gdy Stephen Curry trafił swój firmowy rzut z kontry zatrzymując się półtora metra za linią – było 28:5.

Game over, zobaczcie zresztą:

Pierwszą kwartę Warriors wygrali 45:22. Wyrównali ligowy rekord punktów w kwarcie w play-off oraz swój własny ośmiu trójek w 12 minut. Do przerwy było 72:48.

Skończyło się „tylko” 128:103, bo w drugiej połowie Warriors oczywiście zwolnili, a wiele minut dostali rezerwowi. Skuteczność z dystansu trochę się popsuła, ale 58 proc. (17/29) to i tak wynik znakomity.

7/11 z dystansu miał Curry, który w sumie zdobył 37 punktów oraz miał 7 zbiórek i 8 asyst. 5/8 za trzy miał Draymond Green (21 punktów, 6 zbiórek, 4 asysty). Warto przypomnieć, że Warriors prowadził w tym meczu Mike Brown, bo Steve Kerr – ze względu na nasilające się bóle będące konsekwencją zeszłorocznej operacji pleców, zdecydował się na odpoczynek.

Blazers? Damian Lillard walczył, zdobył 34 punkty, na końcu dostał jak najbardziej zasłużoną owację na stojąco za cały sezon. Ale już C.J. McCollum w poniedziałek wypadł słabo – uzbierał 6 „oczek” z 2/12 z gry. Gospodarze nie byli w stanie dotrzymać kroku rywalom.

Warriors wygrali 4-0 i czekają na rywala z serii Los Angeles Clippers – Utah Jazz, w której obecnie jest 2-2.

Poniedziałkowe wyniki play-off:

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 118:93, stan rywalizacji 3-2

Atlanta Hawks – Washington Wizards 111:101, stan rywalizacji 2-2

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 103:128, stan rywalizacji 0-4, awans Warriors

W takich butach wymiata w play-off Stephen Curry >>