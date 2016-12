Drużyna ze Spokane rozbiła South Dakota Coyotes 102:65 i ma już bilans 12-0. „Big Mamba” zrobił furorę czytając „Noc Wigilijną” w śmiesznym sweterku i czapce Mikołaja.

Już do przerwy Gonzaga prowadziła 52:25, więc transmitująca mecz KHQ mogła sobie spokojnie pozwolić na świąteczną wstawkę w drugiej połowie. Gdy obie drużyny zeszły z boiska na tzw. czas telewizyjny, w telewizji pojawiło się to:

Santa @PKarnowski and Elf @RemFifteen . If this, along with 12-0 start, doesn't get you in the Christmas spirit, i don't know what will. pic.twitter.com/zCjBqdKY5z

— YoungZagFan (@YoungZagFan) December 22, 2016